Nie je to prvý reťazec na Slovensku, ktorý kvôli finančným problémom musel zatvoriť svoje prevádzky.
Český distribútor kuchynského vybavenia a domácich potrieb Vetro-plus posiela do konkurzu svoju slovenskú spoločnosť BANQUET. Na Slovensku mal tento obchod 27 predajní a zamestnával viac ako 100 ľudí. Informáciu priniesol Denník N.
Zákazníci už v polovici februára upozorňovali na to, že predajne rušia a zatvárajú po celom Slovensku. „Zavreté z technických príčin a prázdne regály. Veľká škoda,“ „Škoda, dobrých domácich potrieb je málo ako šafranu,“ uviedli zákazníci.
Ako zároveň priblížil Denník N, do predajní sa už nedá dovolať, pretože jednotlivé telefónne čísla odpojili.
Firma dokázala od roku 2018 dosiahnuť zisk len v roku 2021. Vtedy získala 83-tisíc eur. S výnimkou roku 2021 končila každý rok v mínusových číslach. Sociálnej poisťovni zároveň dlží na odvodoch 64-tisíc eur.