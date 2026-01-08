Domácnosti, ktoré splnia podmienky, ich dostanú automaticky poštou, bez potreby podania žiadosti.
Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou poštou začína s rozosielaním energopoukážok, ktoré majú pomôcť domácnostiam s vyššími nákladmi na teplo a teplú vodu z centrálneho zásobovania (CZT). Distribúcia všetkých poukážok by mala trvať približne dva týždne.
Pomoc je určená vybraným domácnostiam, ktoré spĺňajú zákonné podmienky a využívajú centrálne vykurovanie. O energopomoc nie je potrebné žiadať, nárok sa posudzuje automaticky. Ide o súčasť adresnej pomoci štátu pri rastúcich cenách energií.
„Hodnota energopoukážky bude predstavovať jednu štvrtinu vypočítanej kompenzácie na rok 2026, pričom jej výška závisí od veľkosti bytu, spotreby a ceny tepla v danej lokalite,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva.
Aká je platnosť poukážky?
Poukážky budú zasielané poštou na adresu trvalého pobytu a bude ich možné vyplatiť na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty. Platnosť poukážky je 45 dní a vystaví sa len v prípade, ak vypočítaná pomoc presiahne päť eur. Pri strate je možné požiadať o druhopis.
Adresátom poukážky bude spravidla najstarší člen domácnosti, no ak je v byte viac osôb, prednosť dostane osoba mladšia ako 60 rokov, aby sa odbremenili seniori. Ak majú na adrese trvalý pobyt len neplnoletí, poukážku dostane ich zákonný zástupca. Ak tam nemá trvalý pobyt nikto, adresátom bude majiteľ nehnuteľnosti.