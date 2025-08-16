Podľa mnohých politikov odchádza zo summitu ako víťaz Putin.
Predseda demokratickej menšiny v americkom Senáte Chuck Schumer ostro kritizoval stretnutie medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom, informovala v sobotu agentúra DPA.
„Donald Trump dnes rozprestrel červený koberec pre autokratického darebáka Vladimira Putina,“ uvádza sa v Schumerovom vyhlásení.
Hoci podrobnosti o obsahu rozhovoru medzi Trumpom a Putinom sa ešte len objavia, zdá sa, že americký prezident udelil Rusku legitimitu na medzinárodnej scéne a nepožadoval žiadnu zodpovednosť – a výmenou za to nedostal nič, uviedol Schumer a dodal: „Obávam sa, že to nebola diplomacia, ale čisté divadlo.“
„Putin dostal svoj červený koberec, Trump nedostal nič,“ napísal aj nemecký diplomat Wolfgang Ischinger. „Ako sa dalo obávať: žiadne prímerie, žiadny mier. Žiadny skutočný pokrok – jednoznačne 1:0 pre Putina – žiadne nové sankcie. Pre Ukrajincov: nič. Pre Európu: hlboké sklamanie,“ doplnil Ischinger.
Litovská ministerka obrany Dovilé Šakaliené komentovala Putinovo varovanie, aby Kyjev a jeho európski spojenci „nenarúšali vznikajúci pokrok“ mierových rozhovorov. Putin tiež pripomenul, že medzi ruské požiadavky patrí „spravodlivá rovnováha v oblasti bezpečnosti v Európe“.
Šakaliené označila tieto Putinove slová za manipuláciu, snahu o získanie moci a kontroly a za skryté vyhrážky. Pripomenula, že aj v deň konania summitu na Aljaške Rusko pokračovalo v útokoch na Ukrajine“.
Na tento aspekt vo svojom príspevku na Twitteri upozornil aj český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, ktorý síce víta Trumpovo mierotvorné úsilie, ale varuje pred kremeľskou propagandou.
„Problémom je ruský imperializmus, nie túžba Ukrajiny žiť slobodne. ... Keby to Putin s mierovými rozhovormi myslel vážne, neútočil by na Ukrajinu celý deň,“ napísal Lipavský na sieti X.
Aj denník The Washington Post (WP) v sobotu napísal, že Putin na Aljaške vyhral - bez ohľadu na výsledok rokovania s Trumpom.
Podľa WP návšteva na Aljaške Putinovi poskytla dala príležitosť zvýšiť svoj vplyv na Trumpa a oddialiť možné zavedenie sekundárnych sankcií.
WP si tiež všimol, že Trump privítal Putina ako hrdinu, ale o niekoľko hodín neskôr, počas ich spoločného vystúpenia, bol prezident USA nezvyčajne stručný a pôsobil skleslo.
Americké médiá, ktoré predtým monitorovali prípravy i samotný summit Trump-Putin v Anchorage, zdôraznili nedostatok podrobností o dosiahnutom pokroku na rokovaniach. Podľa spravodajského webu Axios sa „Trumpov záver zdá byť taký, že toto stretnutie bolo úspešné“.
Denník The Hill tiež napísal, že Trump informoval o „pokroku v kľúčových bodoch“ bez toho, aby špecifikoval, o aké body išlo alebo aké rozdiely pretrvávajú v otázke urovnania na Ukrajine.
Agentúra Bloomberg zase poznamenala, že napriek dlhým rozhovorom ani jeden z lídrov neposkytol jasné podrobnosti o svojich diskusiách, ani nenaznačil, či našli spoločnú reč.