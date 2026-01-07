Deklaráciu o zámere nasadiť vojakov na ukrajinskom území po nastolení prípadného prímeria na summite podpísali Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Premiér Spojeného kráľovstva, Keir Starmer, v stredu vyhlásil, že akékoľvek nasadenie britských vojakov podľa trojstrannej deklarácie s Francúzskom a Ukrajinou by musel schváliť parlament. Informujú o tom agentúry Reuters a televízia Sky News.
„Budem snemovňu priebežne informovať o vývoji situácie a ak by mali byť jednotky nasadené podľa podpísanej deklarácie, predložil by som túto záležitosť snemovni na hlasovanie,“ povedal Starmer poslancom dolnej komory parlamentu.
Deklaráciu o zámere nasadiť vojakov na ukrajinskom území po nastolení prípadného prímeria v utorok na summite tzv. koalície ochotných v Paríži podpísali Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Koalícia ochotných je podľa spoločného vyhlásenia lídrov pripravená zaviazať sa k systému politicky a právne záväzných záruk pre Ukrajinu, ktoré budú uvedené do platnosti po uzavretí prípadného prímeria s Ruskom. Tieto garancie majú zahŕňať okrem iného účasť na navrhovanom mechanizme monitorovania prípadného prímeria vedeného Spojenými štátmi, ako aj mnohonárodné sily zložené z príspevkov krajín koalície, ktoré by boli nasadené na Ukrajine, len čo by došlo k skutočnému zastaveniu nepriateľských akcií.