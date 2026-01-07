Kategórie
TASR
dnes 7. januára 2026 o 18:38
Čas čítania 0:40

Britský premiér Starmer: Nasadenie britských vojakov na Ukrajinu musí schváliť parlament

Britský premiér Starmer: Nasadenie britských vojakov na Ukrajinu musí schváliť parlament
Zdroj: Unsplash/A Perry

Deklaráciu o zámere nasadiť vojakov na ukrajinskom území po nastolení prípadného prímeria na summite podpísali Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Premiér Spojeného kráľovstva, Keir Starmer, v stredu vyhlásil, že akékoľvek nasadenie britských vojakov podľa trojstrannej deklarácie s Francúzskom a Ukrajinou by musel schváliť parlament. Informujú o tom agentúry Reuters a televízia Sky News.

„Budem snemovňu priebežne informovať o vývoji situácie a ak by mali byť jednotky nasadené podľa podpísanej deklarácie, predložil by som túto záležitosť snemovni na hlasovanie,“ povedal Starmer poslancom dolnej komory parlamentu.

Deklaráciu o zámere nasadiť vojakov na ukrajinskom území po nastolení prípadného prímeria v utorok na summite tzv. koalície ochotných v Paríži podpísali Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Koalícia ochotných je podľa spoločného vyhlásenia lídrov pripravená zaviazať sa k systému politicky a právne záväzných záruk pre Ukrajinu, ktoré budú uvedené do platnosti po uzavretí prípadného prímeria s Ruskom. Tieto garancie majú zahŕňať okrem iného účasť na navrhovanom mechanizme monitorovania prípadného prímeria vedeného Spojenými štátmi, ako aj mnohonárodné sily zložené z príspevkov krajín koalície, ktoré by boli nasadené na Ukrajine, len čo by došlo k skutočnému zastaveniu nepriateľských akcií.

7. januára 2026 o 14:45 Čas čítania 1:00 Tieto úseky D1 dokončia v roku 2026. Už je známy termín, kedy by mohli vodiči jazdiť po kľúčovom obchvate Tieto úseky D1 dokončia v roku 2026. Už je známy termín, kedy by mohli vodiči jazdiť po kľúčovom obchvate
7. januára 2026 o 16:00 Čas čítania 0:15 Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
7. januára 2026 o 15:24 Čas čítania 0:33 Štát nemá zoznam cestných radarov. Rezort vnútra upozorňuje na šírenie nepravdivých informácií Štát nemá zoznam cestných radarov. Rezort vnútra upozorňuje na šírenie nepravdivých informácií
Súvisiace témy:
Správy zo sveta
