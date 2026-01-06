Ministerstvo vnútra nakúpilo hasičské prilby za takmer 285 000 eur

Hasičský zbor by mal podľa zmluvy dostať 400 kusov prilieb.
Ministerstvo vnútra kúpilo hasičské zásahové prilby od spoločnosti Techno Group za necelých 285 000 eur s DPH. Firma rezortu dodá 400 kusov prilieb. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú rezort vnútra zverejnil v centrálnom registri.
Ministerstvu musia prilby dodať do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Dokument účinnosť nadobudol 23. decembra minulého roka. Zo zmluvy vyplýva, že prilby umožňujú pripojenie celotvárovej masky autonómneho dýchacieho prístroja a majú integrovaný ochranný štít.
6. januára 2026 o 14:00 Čas čítania 0:28 Nešťastie v lyžiarskom stredisku Krahule: Z lanovky vypadol 11-ročný chlapec, záchranári zasahovali vrtuľníkom
6. januára 2026 o 8:00 Čas čítania 0:12 Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená