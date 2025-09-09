Kategórie
Aneta Gospičová TASR
dnes 9. septembra 2025 o 10:46
Čas čítania 0:53

Izraelská armáda vyhlásila úplnú evakuáciu mesta Gaza. Pripravuje sa na pozemnú ofenzívu proti Hamasu

Kategória:
Zahraničie
Izraelská armáda vyhlásila úplnú evakuáciu mesta Gaza. Pripravuje sa na pozemnú ofenzívu proti Hamasu
Zdroj: TASR/AP

Palestínčania majú podľa pokynov smerovať cez pobrežnú cestu do humanitárnej zóny, ktorú Izrael vytýčil na juhu Pásma Gazy.

Izraelská armáda v utorok nariadila okamžitú evakuáciu celého palestínskeho mesta Gaza. Urobila tak vôbec prvýkrát pred jeho plánovaným obsadením, keďže predchádzajúce evakuačné príkazy sa týkali len konkrétnych budov a ich okolia, informoval denník The Times of Israel, píše TASR.

„Všetkým obyvateľom mesta Gaza... (izraelské) obranné sily sú odhodlané poraziť (palestínske militantné hnutie) Hamas a budú konať s väčšou silou v oblasti mesta Gaza,“ uviedol na sieti X hovorca izraelskej armády pre arabské publikum Avichaj Adrai.

Palestínčania majú podľa pokynov smerovať cez pobrežnú cestu do humanitárnej zóny, ktorú Izrael vytýčil na juhu Pásma Gazy. Adrai ich varoval, že zostať v oblasti mesta je „mimoriadne nebezpečné“.

gaza gaza gaza gaza
Zobraziť galériu
(5)

Oznámenie podľa servera denníka TOI obsahuje aj telefónne číslo, na ktoré môžu Palestínčania „hlásiť cestné zátarasy Hamasu alebo pokusy jeho členov zabrániť evakuácii“.
Na evakuáciu mesta Gaza vyzval už v pondelok izraelský premiér Benjamin Netanjahu s tým, že armáda za dva dni „zvalila 50 teroristických veží a to je len počiatočná fáza pozemných manévrov“.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska

„Toto všetko je len predohra, len otvorenie hlavnej zintenzívnenej operácie - pozemnej operácie našich síl, ktoré sa teraz organizujú a zhromažďujú, aby vstúpili do mesta Gaza,“ doplnil predseda izraelskej vlády.

Izraelská vláda v auguste schválila plán na obsadenie mesta Gaza a pokračuje v príprave jeho realizácie napriek opakovaným výzvam západných krajín i humanitárnych organizácií, aby ofenzívu zastavila.

Prečítaj si aj tieto články:

1. septembra 2025 o 17:33 Čas čítania 0:47 USA chcú vysídliť Palestínčanov a vytvoriť „Riviéru Blízkeho východu“. Každý, kto odíde, dostane 5-tisíc dolárov USA chcú vysídliť Palestínčanov a vytvoriť „Riviéru Blízkeho východu“. Každý, kto odíde, dostane 5-tisíc dolárov
31. augusta 2025 o 13:26 Čas čítania 1:18 Greta Thunberg a aktivisti plánujú prelomiť blokádu Gazy. Má ísť o najväčšiu humanitárnu misiu solidarity v histórii Greta Thunberg a aktivisti plánujú prelomiť blokádu Gazy. Má ísť o najväčšiu humanitárnu misiu solidarity v histórii
26. augusta 2025 o 7:12 Čas čítania 1:08 Donald Trump: Vojna v Pásme Gazy sa skončí do pár týždňov Donald Trump: Vojna v Pásme Gazy sa skončí do pár týždňov
gaza
Zdroj: TASR/AP
Konflikt Izrael Palestína (Pásmo Gazy) Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: TASR/AP
Domov
Zdieľať
Diskusia