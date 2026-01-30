Hlavné témy
Katarína Jánošíková TASR
dnes 30. januára 2026 o 17:20
Čas čítania 0:49

Dvanásť krajín varuje pred jadrovou haváriou na Ukrajine. Ruské útoky ohrozujú bezpečnosť všetkých

Dvanásť krajín varuje pred jadrovou haváriou na Ukrajine. Ruské útoky ohrozujú bezpečnosť všetkých
Zdroj: TASR AP

Pravidelné ruské útoky na energetickú sieť totiž odstrihávajú atómové elektrárne od kľúčového chladenia, čo môže viesť k roztaveniu rádioaktívneho materiálu.

Dvanásť krajín sveta varovalo v piatok počas mimoriadneho zasadnutia Rady guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) pred hrozbou jadrovej katastrofy. 

Signatári v spoločnom vyhlásení upozornili, že pravidelné ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru nielenže vystavujú milióny ľudí mrazu, ale priamo podkopávajú jadrovú bezpečnosť. Útoky na rozvodne a poškodenia elektrických sietí menia hrozbu havárie na krutú realitu. Krajiny zdôraznili, že jadrové elektrárne potrebujú pre svoju bezpečnú prevádzku práve spoľahlivé dodávky elektriny zvonku.

K tejto výzve sa pripojili Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Japonsko, Kanada, Litva, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo a Taliansko.

Hoci elektrárne energiu samy vyrábajú, na chladenie rádioaktívneho materiálu potrebujú externý prúd. Ak útoky prerušia dodávky, personál musí spustiť záložné generátory. V prípade, že tieto systémy zlyhajú, hrozí v najhoršom scenári roztavenie rádioaktívneho materiálu.

Trump vyjednal krátke prímerie

Americký prezident Donald Trump počas štvrtkového zasadnutia svojho kabinetu oznámil, že požiadal Vladimira Putina o týždňové zastavenie útokov na Kyjev a ďalšie mestá pre extrémne mrazy. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov následne v piatok potvrdil, že Putin so zastavením útokov súhlasil, a to do 1. februára.

1. decembra 2025 o 9:00 Čas čítania 5:01 Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre

Ruské raketové údery z uplynulých dní odrezali milióny Ukrajincov od svetla, tepla a vody. Kritická situácia v Kyjeve sa môže ešte zhoršiť, keďže predpovede počasia avizujú v niektorých častiach krajiny mrazy až do -30 °C.

Tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce. Ilustračná fotografia.
Tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce. Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/Henrich Mišovič
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Súvisiace témy:
Zahraničie Vojna na Ukrajine
