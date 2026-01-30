Pravidelné ruské útoky na energetickú sieť totiž odstrihávajú atómové elektrárne od kľúčového chladenia, čo môže viesť k roztaveniu rádioaktívneho materiálu.
Dvanásť krajín sveta varovalo v piatok počas mimoriadneho zasadnutia Rady guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) pred hrozbou jadrovej katastrofy.
Signatári v spoločnom vyhlásení upozornili, že pravidelné ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru nielenže vystavujú milióny ľudí mrazu, ale priamo podkopávajú jadrovú bezpečnosť. Útoky na rozvodne a poškodenia elektrických sietí menia hrozbu havárie na krutú realitu. Krajiny zdôraznili, že jadrové elektrárne potrebujú pre svoju bezpečnú prevádzku práve spoľahlivé dodávky elektriny zvonku.
K tejto výzve sa pripojili Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Japonsko, Kanada, Litva, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo a Taliansko.
Hoci elektrárne energiu samy vyrábajú, na chladenie rádioaktívneho materiálu potrebujú externý prúd. Ak útoky prerušia dodávky, personál musí spustiť záložné generátory. V prípade, že tieto systémy zlyhajú, hrozí v najhoršom scenári roztavenie rádioaktívneho materiálu.
Trump vyjednal krátke prímerie
Americký prezident Donald Trump počas štvrtkového zasadnutia svojho kabinetu oznámil, že požiadal Vladimira Putina o týždňové zastavenie útokov na Kyjev a ďalšie mestá pre extrémne mrazy. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov následne v piatok potvrdil, že Putin so zastavením útokov súhlasil, a to do 1. februára.
Ruské raketové údery z uplynulých dní odrezali milióny Ukrajincov od svetla, tepla a vody. Kritická situácia v Kyjeve sa môže ešte zhoršiť, keďže predpovede počasia avizujú v niektorých častiach krajiny mrazy až do -30 °C.