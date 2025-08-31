Kategórie
Aneta Gospičová TASR
dnes 31. augusta 2025 o 13:26
Čas čítania 1:18

Greta Thunberg a aktivisti plánujú prelomiť blokádu Gazy. Má ísť o najväčšiu humanitárnu misiu solidarity v histórii

Kategória:
Zahraničie
Greta Thunberg a aktivisti plánujú prelomiť blokádu Gazy. Má ísť o najväčšiu humanitárnu misiu solidarity v histórii
Zdroj: Joseph Okpako/WireImage

Aktivisti tiež plánujú usporiadať simultánne demonštrácie a ďalšie protesty v 44 krajinách „na znak solidarity s palestínskym ľudom“.

Flotila plavidiel s humanitárnou pomocou a aktivistami na palube vrátane švédskej klimatickej aktivistky Grety Thunbergovej plánuje v nedeľu vyplávať z Barcelony, aby sa pokúsila „prelomiť nelegálnu blokádu Gazy, uviedli organizátori. 

Plavidlá vyplávajú z tohto španielskeho prístavného mesta, aby „otvorili humanitárny koridor a ukončili prebiehajúcu genocídu palestínskeho ľudu“, uviedla Globálna flotila Sumud bez spresnenia počtu lodí či času ich odchodu. Očakáva sa, že flotila dorazí do vojnou zmietanej pobrežnej palestínskej enklávy v polovici septembra.

„Toto bude najväčšia misia solidarity v histórii, s väčším počtom ľudí a plavidiel než všetky predchádzajúce pokusy dohromady,“ uviedol minulý týždeň novinárom v Barcelone brazílsky aktivista Thiago Avila. Organizátori tvrdia, že desiatky ďalších lodí by mali 4. septembra opustiť aj tuniské a iné stredomorské prístavy.

Aktivisti tiež plánujú usporiadať simultánne demonštrácie a ďalšie protesty v 44 krajinách „na znak solidarity s palestínskym ľudom“, napísala Thunbergová, ktorá je súčasťou riadiaceho výboru flotily, na sieti Instagram.

Na palube bude viacero verejne známych ľudí

Okrem Thunbergovej sa na plavidlách flotily budú nachádzať aktivisti z niekoľkých krajín, európski zákonodarcovia i verejne známe osobnosti ako napríklad bývalá starostka Barcelony Ada Colauová. Globálna flotila Sumud sama seba opisuje ako nezávislú skupinu, ktorá nie je napojená na žiadnu vládu ani politickú stranu, píše AFP. Sumud v arabčine znamená „vytrvalosť“.

Izrael už v júni a júli zablokoval dva pokusy aktivistov o doručenie humanitárnej pomoci loďou do Gazy. Humanitárna situácia sa v tejto palestínskej enkláve za uplynulé týždne dramaticky zhoršila, pripomína francúzska agentúra. Organizácia Spojených národov tento mesiac vyhlásila na tomto území stav hladomoru a varovala, že 500 000 ľudí tu čelí „katastrofickým“ podmienkam.

Samotná Thunbergová čelila v súvislosti so svojou účasťou na tejto humanitárnej flotile obvineniam z antisemitizmu, píše agentúra Reuters. „Nie je antisemitské tvrdiť, že by sme nemali bombardovať ľudí, že by sa nemalo žiť v okupácii, že každý by mal mať právo žiť v slobode a dôstojnosti, bez ohľadu na to, kto je,“ uviedla v reakcii na tieto obvinenia 22-ročná švédska aktivistka.

Greta Thunbergová.
Greta Thunbergová. Zdroj: Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez
Greta Thunbergová Konflikt Izrael Palestína (Pásmo Gazy) Správy zo sveta
