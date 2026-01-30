Brusel tvrdí, že zmeny, ktoré presadila vládna koalícia, priamo porušujú európsku smernicu aj Chartu základných práv EÚ.
Európska komisia v piatok oznámila, že proti Slovensku začala konanie o porušení povinnosti (tzv. infringement). Komisia reaguje na nedávno prijatý zákon, ktorým chce vládna koalícia zmeniť súčasný Úrad na ochranu oznamovateľov na novú inštitúciu.
Podľa Bruselu tento krok priamo odporuje európskej smernici o ochrane oznamovateľov aj Charte základných práv Európskej únie. Komisia sa obáva, že nové pravidlá by mohli oslabiť ochranu ľudí, ktorí nahlasujú korupciu či inú nezákonnú činnosť.
Hoci zákon prešiel parlamentom, do praxe sa zatiaľ nedostal. Ústavný súd SR totiž ešte pred jeho plánovanou platnosťou pozastavil účinnosť celého dokumentu. Právny spor tak momentálne prebieha na domácej aj európskej úrovni.