Známy podnikateľ a farmár z východného Slovenska Ladislav Kuľka sa dostal do vážnych finančných problémov. VÚB banka ho dotlačila do konkurzu spolu s jeho kľúčovou firmou Agro Ostrov, ktorá mala v minulosti tržby až 36 miliónov eur. Spoločnosť, dnes vystupujúca pod názvom ao24, sa zaoberala obchodom s obilím a predajom hnojív a osív, informoval Denník E.
Banke dlhuje okolo sedem miliónov
Podľa dostupných informácií má banka pod kontrolou už takmer celý Kuľkov majetok. Jeho firmy pritom v minulosti získali viaceré dotácie a eurofondové granty v celkovej hodnote približne 13 miliónov eur. Samotný Kuľka patrí medzi najväčších dlžníkov VÚB, ktorej dlhuje okolo sedem miliónov eur.
V konkurze sú viaceré podniky
Do konkurzu sa v posledných mesiacoch dostali aj ďalšie jeho podniky, vrátane Bardejovskej mliekarne, ktorá dodávala výrobky do obchodných reťazcov. V konkurze skončili aj firmy zamerané na skladovanie obilia a poľnohospodárske služby. Tieto spoločnosti zároveň dlžia štátu státisíce eur na daniach a odvodoch.
V areáloch skrachovaných firiem sa nachádzajú sklady obilia, mliekareň, mlyn či výrobňa krmív. Banka si na tieto nehnuteľnosti uplatnila záložné práva a po vyhlásení konkurzov pripravuje ich rozpredaj. Okrem firemných konkurzov sa rieši aj možnosť Kuľkovho osobného bankrotu.
Podnikateľ bol v minulosti známy aj mimo biznisu
Kuľka na svojich hospodárstvach hostil výjazdové rokovanie vlády a čelil aj vyšetrovaniu v súvislosti s násilným incidentom medzi farmármi. V roku 2022 po ňom polícia krátko pátrala pre podozrenie z trestnej činnosti, pátranie však po niekoľkých dňoch odvolali.