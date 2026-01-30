Hlavné témy
Katarína Jánošíková TASR
dnes 30. januára 2026 o 10:07
Čas čítania 0:34

Fínsky úrad hlási rádioaktívne častice v ovzduší. Domáce elektrárne vinu odmietajú

Fínsky úrad hlási rádioaktívne častice v ovzduší. Domáce elektrárne vinu odmietajú
Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

Hoci pôvod častíc nateraz zostáva záhadou, odborníci predpokladajú, že sa mohli uvoľniť počas údržby v niektorom z mnohých reaktorov v širšom baltskom regióne.

Fínsky úrad pre radiáciu a jadrovú bezpečnosť (STUK) v piatok oznámil, že jeho meracie stanice zachytili v ovzduší malé množstvá rádioaktívnych látok. Úrad zároveň ubezpečil verejnosť, že namerané hodnoty nepredstavujú žiadnu hrozbu pre zdravie ľudí ani pre životné prostredie.

Odborníci zaznamenali veľmi nízku koncentráciu častíc počas pravidelných odberov vzduchu v období medzi 12. a 19. januárom. Prítomnosť prvkov hlásia viaceré regióny:

  • Rovaniemi (sever): Vzorky potvrdili rádioaktívny mangán, železo a kobalt.
  • Kuopio (východ): Merania ukázali prítomnosť kobaltu.
  • Imatra (juhovýchod): Stanica pri ruskej hranici zachytila okrem spomínaných troch prvkov aj niób.

Pôvod častíc zostáva nejasný

STUK podotkol, že v mnohých prípadoch úrady nedokážu presne určiť zdroj rádioaktivity. Úrad však jednoznačne vylúčil, že by častice pochádzali z fínskych jadrových elektrární. Vyhlásenie dopĺňa, že látky sa do ovzdušia môžu uvoľniť napríklad počas bežnej údržby reaktorov. V širšom regióne severnej Európy prevádzkuje jadrové bloky okrem Fínska aj Švédsko a Rusko.

rádioaktivita
Zdroj: Twitter/Times No1
23. januára 2026 o 17:32 Čas čítania 0:39 Biely zverejnil sfalšovanú fotografiu zadržanej právničky. V skutočnosti na záberoch neplakala Biely zverejnil sfalšovanú fotografiu zadržanej právničky. V skutočnosti na záberoch neplakala
22. januára 2026 o 14:53 Čas čítania 1:08 Agenti ICE v Minnesote zadržali 5-ročného chlapca. Použili ho, aby sa dostali k jeho rodičom Agenti ICE v Minnesote zadržali 5-ročného chlapca. Použili ho, aby sa dostali k jeho rodičom
28. januára 2026 o 9:05 Čas čítania 0:31 Platí nový zákaz u našich susedov. Vodičov konkrétnych značiek nepustia na niektoré miesta Platí nový zákaz u našich susedov. Vodičov konkrétnych značiek nepustia na niektoré miesta
Súvisiace témy:
Zahraničie
