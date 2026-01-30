Hoci pôvod častíc nateraz zostáva záhadou, odborníci predpokladajú, že sa mohli uvoľniť počas údržby v niektorom z mnohých reaktorov v širšom baltskom regióne.
Fínsky úrad pre radiáciu a jadrovú bezpečnosť (STUK) v piatok oznámil, že jeho meracie stanice zachytili v ovzduší malé množstvá rádioaktívnych látok. Úrad zároveň ubezpečil verejnosť, že namerané hodnoty nepredstavujú žiadnu hrozbu pre zdravie ľudí ani pre životné prostredie.
Odborníci zaznamenali veľmi nízku koncentráciu častíc počas pravidelných odberov vzduchu v období medzi 12. a 19. januárom. Prítomnosť prvkov hlásia viaceré regióny:
- Rovaniemi (sever): Vzorky potvrdili rádioaktívny mangán, železo a kobalt.
- Kuopio (východ): Merania ukázali prítomnosť kobaltu.
- Imatra (juhovýchod): Stanica pri ruskej hranici zachytila okrem spomínaných troch prvkov aj niób.
Pôvod častíc zostáva nejasný
STUK podotkol, že v mnohých prípadoch úrady nedokážu presne určiť zdroj rádioaktivity. Úrad však jednoznačne vylúčil, že by častice pochádzali z fínskych jadrových elektrární. Vyhlásenie dopĺňa, že látky sa do ovzdušia môžu uvoľniť napríklad počas bežnej údržby reaktorov. V širšom regióne severnej Európy prevádzkuje jadrové bloky okrem Fínska aj Švédsko a Rusko.