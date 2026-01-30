Zatiaľ nie je známe, či sa značka na Slovensko ešte vráti s vlastným priestorom.
Známa kozmetická značka MAC Cosmetics končí s prevádzkou svojich vlastných kamenných predajní na slovenskom trhu. Spoločnosť definitívne zatvorila obe svoje pobočky, ktoré zákazníci navštevovali v nákupných centrách v Bratislave a Košiciach.
Hoci značka zrušila vlastné predajne, jej produkty z trhu úplne nemiznú. Zákazníci si výrobky MAC Cosmetics môžu naďalej kúpiť v partnerských sieťach.
Presné dôvody tohto rozhodnutia spoločnosť zatiaľ nezverejnila. Situáciu komplikuje aj fakt, že hoci sú dvere predajní v nákupných centrách už zatvorené, oficiálny web značky ich stále uvádza ako otvorené. Či plánuje MAC v budúcnosti otvoriť iný kamenný obchod v novej lokalite, zostáva nateraz neznáme.