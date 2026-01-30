Hlavné témy
TASR
dnes 30. januára 2026 o 5:55
Čas čítania 1:02

Slováci majú posledné 2 pracovné dni na splnenie povinnosti voči daňovému úradu. Musia zaplatiť stovky eur

Slováci majú posledné 2 pracovné dni na splnenie povinnosti voči daňovému úradu. Musia zaplatiť stovky eur
Zdroj: TASR/František Iván

Ako to funguje?

Na splnenie povinnosti zaplatiť daň z motorových vozidiel zostáva už len pár dní. Ten, kto využíva vozidlo na podnikanie, musí tento rok do 2. februára nielen podať daňové priznanie, ale aj zaplatiť daň. Tento rok zároveň došlo k zmene sadzby, upozornil finančný riaditeľ Business Lease Slovakia Rastislav Kitta.


Daň sa platí za všetky vozidlá využívané na podnikanie, a to bez ohľadu na to, či boli využívané na Slovensku alebo v zahraničí, ak je držiteľom slovenská firma alebo podnikateľ. Ak využívali zamestnanci firmy na služobné cesty vlastné autá, aj tieto vozidlá musia byť zahrnuté do daňového priznania. Zamestnávateľ následne zaplatí daň v prepočte na počet dní, kedy sa využívali na podnikanie.


„Ak využívate operatívny lízing, daň neplatíte, keďže vlastníkom a držiteľom vozidla je lízingová spoločnosť, ktorá je zodpovedná za úhradu dane,“ priblížil Kitta. Pri finančnom lízingu je držiteľom auta firma, aj keď ešte nie je majiteľom. Musí tak podať daňové priznanie a daň z motorových vozidiel v termíne aj zaplatiť.


Odborník pripomenul, že po novele zákona o dani z motorových vozidiel, ktorá od 1. januára 2025 zrušila znižovanie ročnej sadzby v prvých deviatich rokoch od prvej evidencie vozidla, je pre vozidlá stanovená základná sadzba dane. Tá sa každé tri roky postupne zvyšuje o 10 %. Toto navyšovanie sadzby pokračuje až do dosiahnutia hodnoty zvýšenia o 50 %. Pokiaľ ide o zníženie už upravenej ročnej sadzby o 50 %, tá platí naďalej pre hybridné motorové vozidlá, motorové vozidlá na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) a na vodíkový pohon. Pri vozidlách, ktorých jediným zdrojom je elektrina, je sadzba dane nulová.

