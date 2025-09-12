S dočasným ubytovaním pomohla základná škola.
Polícia vo štvrtok preverovala hrozbu súvisiacu s výskytom bomby v priestoroch jedného z hotelov v bratislavskom Ružinove. Prítomnosť bomby sa nepotvrdila. Pre TASR to uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek. Kvôli prevereniu situácie museli hotel evakuovať.
„Na základe rozhodnutia vedenia hotela bola na mieste vykonaná evakuácia osôb a následne bola vykonaná pyrotechnická prehliadka hotela s negatívnym výsledkom,“ skonštatoval Pecek.
E-mailovú hrozbu oznámil hotel vo štvrtok nadránom. Hotel následne začal s evakuáciou niekoľkých stoviek ľudí, zväčša cudzincov, pre ktorých zabezpečili evakuačné autobusy. S ich dočasným ubytovaním pomohla mestská časť Ružinov.
„Situáciu vyriešili kolegovia z úradu a poskytli telocvičňu na Základnej škole Mierová, ktorú máme pripravenú na takéto účely,“ priblížil na sociálnej sieti starosta Ružinova Martin Chren.