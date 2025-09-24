Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 24. septembra 2025 o 10:51
Čas čítania 1:25

Prepustia dnes Černáka? Súd rozhoduje o osude mafiánskeho bosa

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Prepustia dnes Černáka? Súd rozhoduje o osude mafiánskeho bosa
Zdroj: FOTO TASR - Lukáš Grinaj

Obhajoba Černáka hovorí o splnení podmienok na prepustenie, prokurátorka oponuje.

Obhajoba niekdajšieho bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka hovorí o splnení podmienok na jeho podmienečné prepustenie z väzenia. Prokurátorka Okresnej prokuratúry Trnava Monika Brodanská navrhuje súdu, aby ponechal Černáka vo väzení. Procesné strany to uviedli vo svojich stanoviskách po skončení dokazovania v prípade návrhu na podmienečné prepustenie doživotne odsúdeného Černáka na slobodu.

Prokurátorka podčiarkla, že občianske združenie Reštart-nový život okrem prípadu Černáka nepodalo žiadny iný návrh na podmienečné prepustenie odsúdeného. Činnosť združenia je podľa nej zameraná „diametrálne iným smerom“. Pomoc odsúdeným si podľa jej slov združenie pridalo do svojich stanov len nedávno. Hovorila preto o účelovosti. „Považujem za nevyhnutné, aby Okresný súd Trnava návrhu združenia nevyhovel a zamietol ho,“ zdôraznila Brodanská.

Navrhuje zamietnuť aj návrh na podmienečné prepustenie, ktoré podal odsúdený. Vo svojom stanovisku sa odvolala na znalecké dokazovanie, ktoré podľa jej slov okrem iného poukazuje na agresívne impulzy a snahu o manipuláciu zo strany odsúdeného. „Preskúmaním jednotlivých rozsudkov je bezpochyby zrejmé, že zavraždil 28 osôb, väčšinu vrážd vykonal on sám,“ podotkla. Hovorila o zákernom spôsobe konania s mimoriadnym stupňom brutality a agresivity. „Išlo o popravy,“ dodala. Správanie Černáka vo výkone trestu považuje za účelové, súvisiace so snahou byť podmienečne prepustený.

Senát Okresného súdu Trnava podľa Černákovej obhajoby vykonal rozsiahle a dostatočné dokazovanie

„Odsúdený Mikuláš Černák splnil všetky formálne a materiálne podmienky na podmienečné prepustenie,“ zdôraznila advokátka Diana Messingerová. Má za to, že sú splnené všetky podmienky aj na to, aby súd prijal aj záruku občianskeho združenia Reštart-nový život. Znalecké dokazovanie podľa jej slov preukazuje, že po prípadnom prepustení Černáka z väzenia nehrozí z jeho strany opätovné páchanie trestnej činnosti. Doplnila, že odsúdený netrpí a ani nikdy netrpel duševnou chorobou. Deklarovala, že v prípade podmienečného prepustenia je zabezpečená aj odborná psychologická starostlivosť o Černáka.

Návrh na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia podalo občianske združenie Reštart-nový život. Černák vlani požiadal, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Spáchané skutky opätovne oľutoval. Niekdajší bos banskobystrického podsvetia si odpykáva doživotný trest odňatia slobody pre vykonanie a účasť na viacerých vraždách. Odsúdení pri doživotných trestoch môžu po 25 rokoch vo väzení požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu.

Prečítaj si aj tieto články:

2. apríla 2025 o 19:30 Čas čítania 6:29 Čo by robil Mikuláš Černák na slobode? Možno by chcel zarobiť z popularity a chodili by za ním iní zločinci, tipuje bývalý agent Čo by robil Mikuláš Černák na slobode? Možno by chcel zarobiť z popularity a chodili by za ním iní zločinci, tipuje bývalý agent
22. apríla 2025 o 13:06 Čas čítania 0:50 Milan Ondrík sa vyjadril k možnému prepusteniu Černáka na slobodu. Verejnosti posiela jasný a silný odkaz Milan Ondrík sa vyjadril k možnému prepusteniu Černáka na slobodu. Verejnosti posiela jasný a silný odkaz
3. februára 2025 o 19:00 Čas čítania 7:54 Kde sú dnes mafiáni z filmov MIKI a ČERNÁK? Niektorí sú na slobode, iní buď v base, alebo sa spravodlivosti nedožili Kde sú dnes mafiáni z filmov MIKI a ČERNÁK? Niektorí sú na slobode, iní buď v base, alebo sa spravodlivosti nedožili
cernak
Zdroj: FOTO TASR - Lukáš Grinaj
Spravodajstvo modernej generácie
Pridaj sa k nám a buď súčasťou spravodajstva modernej generácie.
V našej redakcii kladieme dôraz na inovácie a prístup, ktorý odráža potreby a záujmy moderného čitateľa.
Naše reportáže sú dynamické, interaktívne a navrhnuté tak, aby boli pre teba hodnotné.
Aj vďaka tvojej podpore môžeme pokračovať v tvorbe nezávislého, kvalitného a relevantného obsahu.
Chcem vás podporiť
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Mikuláš Černák Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: FOTO TASR - Lukáš Grinaj
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
včera o 07:45
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
pred hodinou
Sviatok Troch kráľov ostáva dňom pracovného pokoja. Budúci rok sa bude pracovať 15. septembra
Sviatok Troch kráľov ostáva dňom pracovného pokoja. Budúci rok sa bude pracovať 15. septembra
včera o 17:20
Na zozname hľadaných osôb Interpolu sa nachádza osem Slovákov. Ide o vrahov, mafiánov aj teroristu
Na zozname hľadaných osôb Interpolu sa nachádza osem Slovákov. Ide o vrahov, mafiánov aj teroristu
pred 2 dňami
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
pred hodinou
Prepustia dnes Černáka? Súd rozhoduje o osude mafiánskeho bosa
Prepustia dnes Černáka? Súd rozhoduje o osude mafiánskeho bosa
včera o 07:45
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
pred 2 dňami
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
pred 2 dňami
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
včera o 17:20
Na zozname hľadaných osôb Interpolu sa nachádza osem Slovákov. Ide o vrahov, mafiánov aj teroristu
Na zozname hľadaných osôb Interpolu sa nachádza osem Slovákov. Ide o vrahov, mafiánov aj teroristu
pred 2 dňami
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
včera o 16:00
Prebehlý ruský generál: Moskva údajne plánuje pred Vianocami útok na Poľsko. Chce zistiť reakciu NATO
Prebehlý ruský generál: Moskva údajne plánuje pred Vianocami útok na Poľsko. Chce zistiť reakciu NATO
17. 9. 2025 15:59
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
Kaufland končí s papierovými účtenkami. Všetky nákupy teraz nájdeš v digitálnej forme
16. 9. 2025 16:14
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
včera o 07:45
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
19. 9. 2025 19:51
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
18. 9. 2025 10:24
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
Roberta Fica zasiahli nečakané zdravotné komplikácie. Kvôli problémom ruší svoj program
pred 2 dňami
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Lifestyle news
AI speváčka uzavrela 3-miliónovú zmluvu s nahrávacou spoločnosťou. Jej pieseň sa objavila aj v rebríčku Billboard pred hodinou
Horor The Bride predstaví Christiana Balea ako Frankensteina. Jeho znovuzrodenú manželku si zahrá Jessie Buckley pred 2 hodinami
Jimmy Kimmel sa vo svojom prvom príhovore pred kamerou rozplakal: „Nikdy nebolo mojím zámerom zľahčovať vraždu mladého muža“ pred 3 hodinami
Nové iPhony získavajú množstvo negatívnych recenzií. Stoja 1 400 eur a hneď sa poškriabu, píšu ľudia dnes o 08:15
Americké ministerstvo zverejnilo kontroverzné video. Namiesto Pokémonov v ňom pri hraniciach chytajú migrantov včera o 18:49
Otec Elona Muska čelí obvineniam zo sexuálneho zneužívania detí. Údajne mal napadnúť aj svoje vlastné deti včera o 17:52
Tetovanie môže znižovať riziko rakoviny kože, odhalili vedci v prelomovej štúdii včera o 16:56
Kinosály ovládol nový anime hit. Čo by si mal vedieť, než si ho pôjdeš pozrieť? včera o 16:00
Najzábavnejší horor roka je už online. Vieme, kde si ho môžeš pozrieť včera o 14:40
VIDEO: Leopardie žraloky prichytili pri trojke. Po akte zostali obaja samčekovia nehybne ležať na dne včera o 13:53
Slovensko Všetko
Danko kritizoval prezidenta, že do USA nevzal všetkých ministrov. Pellegrini mu odkázal, aby vysvetlil cestu Šimkovičovej
pred 13 minútami
Danko kritizoval prezidenta, že do USA nevzal všetkých ministrov. Pellegrini mu odkázal, aby vysvetlil cestu Šimkovičovej
Pellegrini chce vedieť, čo robí Šimkovičová v USA.
AKTUÁLNE: Súd oslobodil Pavla Ruska spod obžaloby z prípravy vraždy Sylvie Klaus-Volzovej
pred 39 minútami
AKTUÁLNE: Súd oslobodil Pavla Ruska spod obžaloby z prípravy vraždy Sylvie Klaus-Volzovej
Mnohí Slováci budú musieť chodiť na STK častejšie a priplatia si. Pozri si, koho sa dotknú nové zmeny
včera o 18:40
Mnohí Slováci budú musieť chodiť na STK častejšie a priplatia si. Pozri si, koho sa dotknú nové zmeny
Sviatok Troch kráľov ostáva dňom pracovného pokoja. Budúci rok sa bude pracovať 15. septembra
pred hodinou
Sviatok Troch kráľov ostáva dňom pracovného pokoja. Budúci rok sa bude pracovať 15. septembra
Trump prekvapivo zmenil postoj. Ukrajina by podľa neho mohla získať naspäť celé svoje územie
dnes o 07:59
Trump prekvapivo zmenil postoj. Ukrajina by podľa neho mohla získať naspäť celé svoje územie
Slovenská inšpekcia sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Uvoľňuje sa z neho nebezpečné žiarenie
dnes o 06:30
Slovenská inšpekcia sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Uvoľňuje sa z neho nebezpečné žiarenie
Zahraničie Všetko
Prebehlý ruský generál: Moskva údajne plánuje pred Vianocami útok na Poľsko. Chce zistiť reakciu NATO
včera o 16:00
Prebehlý ruský generál: Moskva údajne plánuje pred Vianocami útok na Poľsko. Chce zistiť reakciu NATO
pred 3 hodinami
Zelenskyj hovoril s Trumpom o Slovensku. Tvrdí, že by sme mohli prestať nakupovať od Ruska
včera o 09:33
EÚ a Ukrajina rokujú o „múre proti dronom“. Slovensko a Maďarsko pozvánku nedostali
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
13. 8. 2025 7:05
Cena jednej z najpopulárnejších kryptomien zrazu poriadne narástla. Za týždeň posilnila o tretinu
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
27. 4. 2023 9:30
Ak ma miluješ, tak to urobíš! Slovenky k sexu donútili ich frajeri manipuláciou a vydieraním. Podľa zákona to znásilnenie nie je

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
pred 2 dňami
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
Primátor Bratislavy Matúš Vallo v rozhovore hovorí o výzvach, ktorým mesto čelí – od parkovania cez dopravu a cyklotrasy až po revitalizáciu verejných priestorov.
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
18. 9. 2025 12:44
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
17. 9. 2025 6:30
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
16. 9. 2025 9:02
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
15. 9. 2025 6:30
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia