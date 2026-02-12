Šéf SNS označil premiéra za kandidáta číslo jedna a prisľúbil mu plnú podporu svojej strany.
Predseda SNS Andrej Danko otvorene vyzýva premiéra Roberta Fica, aby zabojoval o post ústavného sudcu. Šéf národniarov v rozhovore pre Hospodárske noviny potvrdil, že strana SNS považuje Fica za svojho prioritného kandidáta.
Podľa Danka prejavil Robert Fico záujem o uvoľnenú stoličku v Košiciach už pred tromi mesiacmi. „Pre SNS je kandidát na ústavného sudcu číslo jedna Robert Fico a ja verím, že to, čo nám sľúbil v rámci koalície, dodrží a prihlási sa na vypočutie a bude kandidovať na Ústavný súd,“ vyhlásil Danko.
Hoci predseda SNS ešte nedávno posielal premiéra do „politického dôchodku“ na post prezidenta, teraz mu chce týmto spôsobom prejaviť úctu. Danko zároveň potvrdil, že poslanci SNS odovzdajú Ficovi svoje hlasy a on sám mu bude „držať palce“.
Samotný Robert Fico však zatiaľ vysiela opačné signály. O odchode z aktívnej politiky otvorene nehovorí, práve naopak – so stranou Smer-SD plánuje vyhrať aj nasledujúce parlamentné voľby.
Súd v Košiciach funguje v neúplnom zložení už od septembra 2023. Šéf parlamentu Richard Raši preto pred mesiacom oficiálne vyhlásil voľbu nového sudcu. Či sa Robert Fico do výberového konania skutočne prihlási a predstúpi pred ústavnoprávny výbor na vypočutie, ukážu najbližšie dni.