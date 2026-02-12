Medzi pracovníkmi narastajú obavy, že fabrika čoskoro zruší popoludňajšie zmeny a výrazne obmedzí výrobu.
Jeden z najväčších priemyselných zamestnávateľov pod Tatrami pristúpil k redukcii stavov. Výrobca práčok značky Beko postupne znižuje počet svojich pracovníkov, pričom každý mesiac ukončí spoluprácu s približne 30 zamestnancami, informuje portál Regióny.
Hoci značka patrí pod skupinu Arçelik so sídlom v tureckom Istanbule, vedenie spoločnosti zatiaľ nevydalo k situácii žiadne oficiálne vyjadrenie. Celkový počet ľudí, ktorých sa prepúšťanie dotkne, tak zostáva nateraz neznámy.
Samotní zamestnanci však už odhadujú ďalšie kroky fabriky. Podľa ich predpokladov vedenie pravdepodobne zruší popoludňajšiu pracovnú zmenu a ponechá v prevádzke iba rannú výrobu.