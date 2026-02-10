Hlavné témy
TASR
dnes 10. februára 2026 o 7:58
Čas čítania 1:15

Najbližšia spolupracovníčka Epsteina chce odhaliť „nefiltrovanú pravdu“. Od Trumpa však žiada milosť

Najbližšia spolupracovníčka Epsteina chce odhaliť „nefiltrovanú pravdu". Od Trumpa však žiada milosť
Zdroj: Getty Images/Davidoff Studios

Vypovedať bude len v prípade, ak jej prezident USA vyhovie.

Bývalá priateľka nebohého amerického finančníka a sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, Ghislaine Maxwellová, je ochotná povedať americkej verejnosti „nefiltrovanú pravdu o tom, čo sa stalo“, pokiaľ jej prezident Donald Trump udelí milosť. Oznámil to v pondelok jej právnik David Oscar Marcus, píše agentúra AP, denník The Guardian a televízia NBC News.

„Pokiaľ chce americká verejnosť skutočne počuť nefiltrovanú pravdu o tom, čo sa stalo, existuje jednoduchá cesta. Pani Maxwellová je pripravená hovoriť naplno a úprimne, ak jej prezident Trump udelí milosť,“ napísal Marcus na sociálnej sieti X.

Maxwellová v pondelok odmietla vypovedať pred Výborom pre dohľad americkej Snemovne reprezentantov, čo jeho šéf James Comer označil za „veľké sklamanie“. „Mali sme veľa otázok o zločinoch, ktoré spáchala ona a Epstein, ako aj otázky o možných spolupáchateľoch,“ priblížil.

Môže vraj potvrdiť, že Trump je nevinný

Podľa Maxwellovej právnika dokáže jedine jeho klientka verejnosti poskytnúť ucelený obraz o tom, čo sa stalo. „Niektorým sa možno nebude páčiť, čo počujú, ale pravda je dôležitá. Napríklad prezident Trump aj (bývalý) prezident (Bill) Clinton sú nevinní z akéhokoľvek protiprávneho konania. Iba pani Maxwellová môže vysvetliť prečo a verejnosť má na toto vysvetlenie právo,“ doplnil.

Trump doteraz verejne nevylúčil možnosť udeliť Maxwellovej milosť. „Nerozmýšľal som nad tým celé mesiace. Možno som nad tým nepremýšľal vôbec. O tom nehovorím. Nevylučujem to,“ vyhlásil v novembri.

Bývalá priateľka Jeffreyho Epsteina si od roku 2021 odpykáva vo väzení 20-ročný trest za napomáhanie pri zabezpečovaní maloletých dievčat bohatým klientom, ktorí ich následne zneužívali.

Epstein zomrel v roku 2019 v newyorskej väznici ešte pred svojím súdnym procesom. Úrady označili jeho smrť za samovraždu, ale podľa agentúry AFP sa najmä medzi Trumpovou voličskou základňou k téme objavilo veľa konšpiračných teórií.

Množstvo podporovateľov súčasného amerického prezidenta sa k Epsteinovmu prípadu dlhodobo vracia a smrť finančníka dávajú za vinu politickým elitám zastupujúcim tieňový štát (deep state) v štruktúrach Demokratickej strany a v Hollywoode. Sám Trump je pritom niekdajší blízky priateľ Epsteina.

Ghislaine Maxwell
Zdroj: Netflix/propagační materiál
