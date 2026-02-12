Vdovský a vdovecký dôchodok patrí medzi pozostalostné dávky, no pravidlá jeho priznania a výplaty sú pre mnohých nejasné.
Ak chceš zistiť, na akú výšku vdovského alebo vdoveckého dôchodku máš nárok, pomôže ti s tým kalkulačka, ktorú zverejnil Finreport na svojom webe. Orientačnú sumu si vieš vypočítať jednoducho, stačí zadať výšku starobného alebo invalidného dôchodku zosnulého. Kalkulačka ti rýchlo ukáže, aký príjem môžeš očakávať.
Čo je to vdovský dôchodok
Vdovský dôchodok je pravidelná mesačná dávka zo starobného alebo invalidného poistenia. Slúži na zabezpečenie príjmu po úmrtí manžela alebo manželky. Nárok naň vzniká iba v prípade uzavretého manželstva, nie pri partnerskom spolužití bez sobáša.
Kto má na dôchodok nárok
Nárok na vdovský dôchodok nezávisí od dĺžky trvania manželstva ani od toho, či manželia spolu žili. Nevzniká však, ak si bol alebo bola so zosnulým rozvedený/rozvedená alebo ak ste spolu žili ako druh a družka. V takom prípade si môžu deti uplatniť nárok na sirotský dôchodok.
Ako dlho sa vdovský dôchodok vypláca
Vdovský dôchodok sa vypláca každému oprávnenému po dobu dvoch rokov od úmrtia manžela alebo manželky. Po uplynutí tohto obdobia pokračuje len vtedy, ak spĺňaš niektorú zo zákonom stanovených podmienok, napríklad sa staráš o nezaopatrené dieťa, si invalidný s výrazným poklesom schopnosti pracovať, vychoval si deti a dosiahol určitý vek alebo si už dovŕšil dôchodkový vek. Ak nárok zanikne a neskôr podmienky opäť splníš, výplata sa môže obnoviť.
Aká je výška vdovského dôchodku
Výška vdovského dôchodku predstavuje 60 % dôchodku, na ktorý mal alebo by mal zosnulý nárok ku dňu smrti. Môže ísť o starobný, invalidný alebo predčasný starobný dôchodok.
Ak už poberáš iný dôchodok, vypláca sa vyšší dôchodok v plnej sume, zatiaľ čo nižší len v polovici. Ak sú dôchodky rovnako vysoké, v polovici sa spravidla vypláca vdovský dôchodok. Rovnaké pravidlá platia aj pri súbehu s invalidným alebo sirotským dôchodkom.