Katarína Jánošíková
dnes 12. februára 2026 o 17:05
Čas čítania 0:37

Štát predáva dva pozemky o výmere 1173 metrov štvorcových. Ležia na strednom Slovensku a sú za výhodnú cenu

Štát predáva dva pozemky o výmere 1173 metrov štvorcových. Ležia na strednom Slovensku a sú za výhodnú cenu
Zdroj: ropk.sk

Záujemcovia môžu v elektronickej aukcii zabojovať o dve parcely s celkovou výmerou 1173 m².

Okresný úrad Banská Bystrica ponúka na predaj prebytočný nehnuteľný majetok v obci Lieskovec (okres Zvolen). Záujemcovia môžu získať dva pozemky s celkovou výmerou 1 173 m² prostredníctvom elektronickej aukcie.

Základné parametre ponuky:

  • Predmet predaja: Dve parcely registra „E“ (orná pôda) s výmerami 251 m² a 922 m².
  • Primeraná cena: 41 000 €.
  • Zábezpeka: 4 000 € (musí byť pripísaná na účet do konca lehoty).

Dôležité termíny:

  • Doručovanie ponúk: Od 13. 02. 2026 do 12. 03. 2026.
  • Spôsob doručenia: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ: 2026/005147 - MA“ na adresu Okresného úradu v Banskej Bystrici.
  • Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje, e-mailovú adresu; fyzické aj právnické osoby musia uviesť na komunikáciu v aukcii, špecifikáciu majetku, účel využitia a ponúkanú cenu vyjadrenú pevnou sumou.

Úrad upozorňuje, že ak záujemca nedoručí ponuku včas, neponúkne aspoň primeranú cenu alebo nezloží zábezpeku, zo súťaže ho vylúči. Záujemcom, ktorí splnia podmienky, zašle správca informácie k samotnej aukcii najmenej 5 dní pred jej začatím.

Pozemok na predaj
Zdroj: ropk.sk
