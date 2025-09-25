Väčšina zvierat nebola očkovaná proti besnote a nebola označená čipom.
Veterinárni inšpektori po prijatí podnetov preverili majiteľku psov v Bzinciach pod Javorinou. V dome a na dvore žilo viac než sto psov. Hoci nevyzerali zanedbane, dochádzalo k príbuzenskému páreniu.
Za posledný rok sa ich počet zvýšil o 44. Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom 23. septembra 2025 zhabala 110 psov, a to krížencov podobných plemenu čivava.
Majiteľka opakovane neplnila uložené veterinárne opatrenia, a preto RVPS pristúpila k radikálnemu riešeniu, a to zhabaniu všetkých psov. Väčšina zvierat nebola očkovaná proti besnote a nebola označená čipom. V dôsledku incestného kríženia trpelo množstvo psov vážnymi neurologickými poruchami, poruchami vo vývine a vývoji chrupu.
Neziskové organizácie Združenie za práva zvierat, OZ Dog Azyl, OZ Bánovskí chlpáči a RC Slobody zvierat Nitra pomáhali pri odchyte, preprave a manipulácii so zvieratami.
Zvieratá patria momentálne štátu. Po vykonaní všetkých karanténnych opatrení ich ponúknu na adopciu.
