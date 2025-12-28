Snehové zrážky zasiahnu celé územie krajiny.
Vyhliadky počasia sú na Silvestra optimistické, najmä pre milovníkov zimy. Podľa informácií portálu iMeteo.sk nás čaká rozsiahle a plošné sneženie, čo sa v Európe nestalo už niekoľko rokov. Sneženie totiž nezasiahne len Slovensko, ale aj iné európske krajiny.
Prvá vlna príde ešte pred Silvestrom
Zmena počasia bude postupná a prebehne v niekoľkých vlnách. Portál uvádza, že prvé výraznejšie sneženie dorazí v noci z pondelka na utorok (30. decembra). Postará sa oň studený front, ktorý prinesie zrážky najmä na severnú polovicu Slovenska, no snehových vločiek sa dočkajú aj obyvatelia Trenčianskeho kraja a niektorých častí západného Slovenska.
V tejto fáze sa očakáva prírastok do 5 centimetrov snehu. Meteorológovia však upozorňujú, že v nížinách a na západe sa sneh môže počas dňa topiť, keďže teploty sa tam ešte udržia nad bodom mrazu.
Najvýraznejšie sneženie nás čaká na samotný záver roka. Podľa predpovedných modelov dorazí 31. 12. ďalší studený front. Posledný deň v roku tak bude na väčšine územia zamračený a sprevádzaný hustým snežením.
Koľko snehu môžeme očakávať na Nový rok?
Nižšie polohy (Prešovský a Žilinský kraj): Očakáva sa do 10 cm.
Zvyšok Slovenska: Väčšina územia by mala mať pokrývku do 5 cm.
Západné Slovensko: Snehový poprašok alebo 1 cm snehu.
Tento sneh by sa nemal okamžite roztopiť. Portál predpovedá, že po silvestrovskom snežení sa do našej oblasti začne intenzívne vlievať studený vzduch. Začiatok nového roka tak prinesie celodenné mrazy, ktoré v noci ešte zosilnejú. Vďaka tomu sneh vydrží a zimná atmosféra by mala na Slovensku pretrvať niekoľko nasledujúcich dní.