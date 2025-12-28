Kategórie
Radoslava Juračková
dnes 28. decembra 2025 o 9:21
Čas čítania 1:01

Na Slovensko prichádza husté sneženie: V niektorých oblastiach napadne až 30 centimetrov snehu

Na Slovensko prichádza husté sneženie: V niektorých oblastiach napadne až 30 centimetrov snehu
Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

Snehové zrážky zasiahnu celé územie krajiny.

Vyhliadky počasia sú na Silvestra optimistické, najmä pre milovníkov zimy. Podľa informácií portálu iMeteo.sk nás čaká rozsiahle a plošné sneženie, čo sa v Európe nestalo už niekoľko rokov. Sneženie totiž nezasiahne len Slovensko, ale aj iné európske krajiny.

Prvá vlna príde ešte pred Silvestrom

Zmena počasia bude postupná a prebehne v niekoľkých vlnách. Portál uvádza, že prvé výraznejšie sneženie dorazí v noci z pondelka na utorok (30. decembra). Postará sa oň studený front, ktorý prinesie zrážky najmä na severnú polovicu Slovenska, no snehových vločiek sa dočkajú aj obyvatelia Trenčianskeho kraja a niektorých častí západného Slovenska.

V tejto fáze sa očakáva prírastok do 5 centimetrov snehu. Meteorológovia však upozorňujú, že v nížinách a na západe sa sneh môže počas dňa topiť, keďže teploty sa tam ešte udržia nad bodom mrazu. 

Najvýraznejšie sneženie nás čaká na samotný záver roka. Podľa predpovedných modelov dorazí 31. 12. ďalší studený front. Posledný deň v roku tak bude na väčšine územia zamračený a sprevádzaný hustým snežením. 

sneh
sneh Zdroj: TASR/AP

Koľko snehu môžeme očakávať na Nový rok?

Severné regióny: Napadnúť môže až 30 cm čerstvého snehu.
Nižšie polohy (Prešovský a Žilinský kraj): Očakáva sa do 10 cm.
Zvyšok Slovenska: Väčšina územia by mala mať pokrývku do 5 cm.
Západné Slovensko: Snehový poprašok alebo 1 cm snehu.

Tento sneh by sa nemal okamžite roztopiť. Portál predpovedá, že po silvestrovskom snežení sa do našej oblasti začne intenzívne vlievať studený vzduch. Začiatok nového roka tak prinesie celodenné mrazy, ktoré v noci ešte zosilnejú. Vďaka tomu sneh vydrží a zimná atmosféra by mala na Slovensku pretrvať niekoľko nasledujúcich dní.

28. decembra 2025 o 8:01 Čas čítania 0:47 Tieto aplikácie ti vykradnú účet. Okamžite ich vymaž a riaď sa týmto návodom Tieto aplikácie ti vykradnú účet. Okamžite ich vymaž a riaď sa týmto návodom
28. decembra 2025 o 7:25 Čas čítania 0:38 Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
27. decembra 2025 o 16:17 Čas čítania 0:44 VIDEO: Tunel Višňové využili zdravotníci ešte pred jeho otvorením. Sanitka prevážala do Bratislavy ľudské srdce VIDEO: Tunel Višňové využili zdravotníci ešte pred jeho otvorením. Sanitka prevážala do Bratislavy ľudské srdce
