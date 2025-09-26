Kategórie
Zdenka Hvolková TASR
dnes 26. septembra 2025 o 16:31
Čas čítania 0:43

Trump oficiálne podpísal nariadenie o predaji TikToku. Sociálna sieť prejde pod správu amerických investorov

Kategória:
Zaujímavosti
Zdroj: Unsplash/Solen Feyissa

Rozhodnutie nadväzuje na zákon prijatý ešte za vlády Joea Bidena, ktorý prinútil čínsku materskú firmu odpredať aktíva v USA, inak by aplikácia čelila zákazu.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal výkonné nariadenie, ktoré odštartovalo plánovaný predaj amerických operácií sociálnej siete TikTok skupine domácich a zahraničných investorov. Hodnota novej spoločnosti sa odhaduje na 14 miliárd dolárov.

Podľa Trumpa bude TikTok po transakcii väčšinovo vlastnený Američanmi, pod dohľadom novej správnej rady a s pravidlami na ochranu osobných údajov aj národnej bezpečnosti. ByteDance si ponechá menšinový, približne 20-percentný podiel.

24. septembra 2025 o 13:02 Čas čítania 0:42 Donald Trump podporil štáty NATO. Súhlasil, aby zostrelili ruské stíhačky, ktoré narušia ich hranice
Tiktok, americká vlajka
Zdroj: Tiktok (ilustračná fotografia), flag of the United States of America

Medzi investormi majú byť podľa médií technologický podnikateľ Michael Dell, mediálny magnát Rupert Murdoch, spoluzakladateľ Oracle Larry Ellison či spoločnosť Silver Lake. Oracle by mala zároveň spravovať citlivé dáta amerických používateľov. Kritici upozorňujú, že časť investorov je osobne blízka Trumpovi, čo môže otvárať otázky o politickom vplyve.

Trump vyhlásil, že dohodu schválil aj čínsky prezident Si Ťin-pching, hoci Peking zatiaľ oficiálne stanovisko nepotvrdil. „Mladí budú šťastní,“ poznamenal prezident, ktorý pripomenul, že TikTok využíval počas svojej kampane v roku 2024.

24. septembra 2025 o 8:44 Čas čítania 1:13 Zelenskyj hovoril s Trumpom o Slovensku. Tvrdí, že by sme mohli prestať nakupovať od Ruska
Trump
Trump Zdroj: TASR/AP

Podľa prieskumu Pew Research sleduje správy na TikToku pravidelne až 43 percent Američanov do 30 rokov - viac než na YouTube, Facebooku či Instagrame. Aplikácia má v USA 170 miliónov používateľov, samotného Trumpa na nej sleduje 15 miliónov ľudí.

25. septembra 2025 o 18:00 Čas čítania 3:47 Skrytá sila ekonomiky USA: Dobrovoľníči každý tretí človek. Pomáhajú v školách, nemocniciach i policajtom (BARBARA V TEXASE)
25. septembra 2025 o 11:00 Čas čítania 7:00 Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
24. septembra 2025 o 17:00 Čas čítania 6:00 Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
Súvisiace témy:
Donald Trump Tiktok USA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Unsplash/Solen Feyissa
