Trump súhlasí s tým, že NATO by malo zostreľovať ruské drony, ak narušia jeho vzdušný priestor.
- Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že členské štáty NATO by mali zostreliť ruské lietadlá, ak vstúpia do vzdušného priestoru NATO.
- Jeho vyjadrenie prišlo krátko po tom, ako členské štáty aliancie odsúdili Moskvu za porušenie estónskeho vzdušného priestoru.
- Trump sa tak vyjadril krátko pred stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na okraj Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN).
Citát: „Áno, súhlasím s tým,“ odpovedal Trump novinárom na otázku, či by takýto krok podporil.
Širší kontext: Členské štáty NATO v utorok dôrazne odsúdili nebezpečné narušenie estónskeho vzdušného priestoru troma ruskými stíhačkami MiG-31 v piatok 19. septembra. Do estónskeho vzdušného priestoru vstúpili bez povolenia na približne 12 minút, kým boli donútené ho opustiť.
Ukrajinský líder v utorok oznámil, že počas ich stretnutia bude Trumpa informovať o vývoji na bojisku v súvislosti s vojnou s Ruskom. Diskutovať by mali aj o bezpečnostných zárukach pre Kyjev. Zelenskyj dodal, že sa snaží o väčší tlak západných krajín na Rusko a jeho cieľom je tiež zabrániť Európanom v nákupe ruskej ropy a plynu.
