Viacerí urologickí pacienti naleteli na deepfake video, ktoré propagovalo zázračné výživové doplnky.
Podvody na internete naberajú čoraz nebezpečnejšie rozmery. Začiatkom tohto roka televízia JOJ informovala o tom, že podvodníci zneužili identitu známeho slovenského urológa Jozefa Dubravického. Pomocou deepfake videa vytvorili falošnú reklamu na produkt, kvôli ktorému pacienti vymenili odbornú liečbu za neúčinné pilulky. Podľa najnovších informácií TV Markíza sa podvodníkov stále nepodarilo nájsť a jeden pacient, ktorý reklame podľahol, zomrel.
Na sociálnych sieťach sa začalo šíriť video, v ktorom vystupuje populárny slovenský urológ Jozef Dubravický a divákom sľubuje koniec zdravotných problémov vďaka výživovým doplnkom na uzdravenie pri problémoch s prostatou. Podvodníci využili predošlú reportáž televízie JOJ a pomocou AI nahrali falošný komentár lekára.
„Zbohom bolesť, bezsenné noci a strach z diagnóz. Už počas prvých dní mizne bolesť...“ prihovára sa hlas vygenerovaný umelou inteligenciou. Reklama ponúka „zázračné“ výživové doplnky, ktoré majú vyliečiť prostatu bez potreby operácií, injekcií či „ponižujúcich“ vyšetrení.
Pacient, ktorý doplnky užíval napokon zomrel
Skutočný doktor Dubravický pre TV Markíza varuje, že doplnky nemajú preukázané účinky a nie sú náhradou štandardnej liečby. Pacienti, ktorí uveria, že si kúpili legitímny liek, prestávajú chodiť na kontroly. Keď sa ich stav zhorší a konečne vyhľadajú pomoc, často je už neskoro.
Jeden z pacientov doplatil na podvod životom. „Mal nádor penisu. Zľakol sa liečby, ktorá by si vyžadovala čiastočnú amputáciu, a preto uveril internetovému liečeniu. Pol roka sa neukázal v ambulancii v domnení, že je v poriadku,“ opisuje prípad urológ. Oneskorenie liečby bolo v tomto prípade osudné.
Páchateľ je prakticky nevypátrateľný
Lekár sa snažil brániť a kontaktovať výrobcu, no webová stránka uvedená na obale produktu neexistuje. Podal preto trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Bratislavská polícia prípad po vykonaní potrebných úkonov odmietla. Hovorca Prezídia PZ Roman Hájek vysvetľuje, že vypátrať autorov takýchto podvodov je mimoriadne zložité. Páchatelia využívajú anonymitu a zahraničné servery, čo lokálnej polícii zväzuje ruky.