Ukrajina očakáva reakciu Ruska na nový mierový návrh.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vyhlásil, že americké a ukrajinské vyjednávacie tímy sa počas rozhovorov o ukončení vojny rozpútanej Ruskom nedokázali dohodnúť na dlhodobých územných otázkach a vyzval na ich prerokovanie na úrovni lídrov.
„Nedosiahli sme konsenzus s americkou stranou ohľadom územia Doneckej oblasti a Záporožskej jadrovej elektrárne,“ povedal Zelenskyj. „Sme pripravení na stretnutie so Spojenými štátmi na úrovni lídrov, aby sme sa zaoberali citlivými otázkami. Záležitosti, ako sú územné otázky, sa musia prerokovať na úrovni lídrov,“ dodal ukrajinský prezident.
Zelenskyj očakáva odpoveď od Ruska
Nešpecifikoval, či sa stretnutie bude týkať aj ruského prezidenta Vladimira Putina.
Ukrajina podľa Zelenského v stredu očakáva ruskú odpoveď na najnovšiu verziu návrhu na ukončenie vojny, na ktorom sa dohodli Washington a Kyjev. Ukrajina je tiež po podpísaní mierovej dohody pripravená usporiadať voľby.
„Ruskú odpoveď dostaneme po tom, čo sa s nimi americká strana porozpráva,“ povedal Zelenskyj novinárom, keď načrtol podrobnosti nového 20-bodového plánu, ktorý bol prediskutovaný na víkendových rozhovoroch v Miami.