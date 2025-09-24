Kategórie
dnes 24. septembra 2025 o 8:44
Čas čítania 1:13

Zelenskyj hovoril s Trumpom o Slovensku. Tvrdí, že by sme mohli prestať nakupovať od Ruska

Kategória:
Zahraničie
Zelenskyj hovoril s Trumpom o Slovensku. Tvrdí, že by sme mohli prestať nakupovať od Ruska
Zdroj: TASR/Roman Hanc

Zelenskyj povedal Trumpovi, že by sa Slovensko mohlo vzdať ruskej ropy a plynu.

  • Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom povedal, že Slovensko by sa mohlo vzdať nákupov ruskej ropy a plynu, pokiaľ by malo alternatívne zdroje. 
  • Zelenskyj však tvrdí, že si nie je istý, či je Slovensko v súčasnosti na takýto krok pripravené. Nevylúčil však, že by sa tak v budúcnosti mohlo stať.
  • Podľa ukrajinského prezidenta je v záujme ukončenia vojny nutné vyvolať na Rusko väčší nátlak, a to najmä novými európskymi a americkými sankciami. Zelenskyj tiež ocenil Trumpove vyjadrenia, podľa ktorých by Ukrajina mohla získať od Ruska späť celé svoje územie, a označil ho za „veľký posun“.

Citát: „Podporujeme váš nápad, ako zastaviť nákupy ruskej ropy a plynu. Hovoril som s premiérom Slovenska. Myslím si, že potrebujú nejaké alternatívne cesty a tento nápad podporia,“ uviedol Zelenskyj.

Širší kontext: Trump na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v utorok vyhlásil, že Európa musí okamžite zastaviť všetky nákupy energetických surovín z Ruska. Americký prezident vo vystúpení taktiež obvinil Čínu a Indiu, že prostredníctvom nakupovania ruských surovín financujú vojnu na Ukrajine. Tá sa podľa neho neskončí, kým sa nezastavia tieto nákupy.

22. septembra 2025 o 6:30 Čas čítania 10:14 „Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo „Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo

Zároveň znova pohrozil Rusku dôraznými opatreniami, ak prezident Vladimir Putin nebude ochotný pristúpiť k rokovaniam o ukončení vojny. Nové sankcie by „veľmi rýchlo zastavili krviprelievanie“, uviedol Trump.

Americký prezident tento mesiac informoval, že napísal list všetkým členským štátom NATO, v ktorom ich vyzval, aby prestali nakupovať ropu od Ruska. Keď tak urobia, je pripravený uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie za predpokladu, že sa na tom dohodnú všetci spojenci v Aliancii a začnú konať rovnako.

Minister energetiky USA Chris Wright predtým vyzval Slovensko a Maďarsko, ktoré naďalej nakupujú fosílne palivá z Ruska, aby prestali namietať proti snahám EÚ o ukončenie energetickej závislosti od Ruska do roku 2027 a aby namiesto toho nakupovali energonosiče zo Spojených štátov.

24. septembra 2025 o 6:30 Čas čítania 0:28 Slovenská inšpekcia sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Uvoľňuje sa z neho nebezpečné žiarenie Slovenská inšpekcia sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Uvoľňuje sa z neho nebezpečné žiarenie
23. septembra 2025 o 17:20 Čas čítania 1:21 Na zozname hľadaných osôb Interpolu sa nachádza osem Slovákov. Ide o vrahov, mafiánov aj teroristu Na zozname hľadaných osôb Interpolu sa nachádza osem Slovákov. Ide o vrahov, mafiánov aj teroristu
23. septembra 2025 o 16:00 Čas čítania 0:50 Prebehlý ruský generál: Moskva údajne plánuje pred Vianocami útok na Poľsko. Chce zistiť reakciu NATO Prebehlý ruský generál: Moskva údajne plánuje pred Vianocami útok na Poľsko. Chce zistiť reakciu NATO
Trump
Zdroj: TASR/Evan Vucci/Trump
Donald Trump Rusko Správy z domova Volodymyr Zelenskyj
Náhľadový obrázok: TASR/Roman Hanc
