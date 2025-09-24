Zelenskyj povedal Trumpovi, že by sa Slovensko mohlo vzdať ruskej ropy a plynu.
- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom povedal, že Slovensko by sa mohlo vzdať nákupov ruskej ropy a plynu, pokiaľ by malo alternatívne zdroje.
- Zelenskyj však tvrdí, že si nie je istý, či je Slovensko v súčasnosti na takýto krok pripravené. Nevylúčil však, že by sa tak v budúcnosti mohlo stať.
- Podľa ukrajinského prezidenta je v záujme ukončenia vojny nutné vyvolať na Rusko väčší nátlak, a to najmä novými európskymi a americkými sankciami. Zelenskyj tiež ocenil Trumpove vyjadrenia, podľa ktorých by Ukrajina mohla získať od Ruska späť celé svoje územie, a označil ho za „veľký posun“.
Citát: „Podporujeme váš nápad, ako zastaviť nákupy ruskej ropy a plynu. Hovoril som s premiérom Slovenska. Myslím si, že potrebujú nejaké alternatívne cesty a tento nápad podporia,“ uviedol Zelenskyj.
Širší kontext: Trump na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v utorok vyhlásil, že Európa musí okamžite zastaviť všetky nákupy energetických surovín z Ruska. Americký prezident vo vystúpení taktiež obvinil Čínu a Indiu, že prostredníctvom nakupovania ruských surovín financujú vojnu na Ukrajine. Tá sa podľa neho neskončí, kým sa nezastavia tieto nákupy.
Zároveň znova pohrozil Rusku dôraznými opatreniami, ak prezident Vladimir Putin nebude ochotný pristúpiť k rokovaniam o ukončení vojny. Nové sankcie by „veľmi rýchlo zastavili krviprelievanie“, uviedol Trump.
Americký prezident tento mesiac informoval, že napísal list všetkým členským štátom NATO, v ktorom ich vyzval, aby prestali nakupovať ropu od Ruska. Keď tak urobia, je pripravený uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie za predpokladu, že sa na tom dohodnú všetci spojenci v Aliancii a začnú konať rovnako.
Minister energetiky USA Chris Wright predtým vyzval Slovensko a Maďarsko, ktoré naďalej nakupujú fosílne palivá z Ruska, aby prestali namietať proti snahám EÚ o ukončenie energetickej závislosti od Ruska do roku 2027 a aby namiesto toho nakupovali energonosiče zo Spojených štátov.
Prečítaj si aj tieto články: