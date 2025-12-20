Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
redakcia
dnes 20. decembra 2025 o 12:50
Čas čítania 0:59

Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Ľudia narodení po roku 1981 budú musieť čeliť nevýhodám, ktoré staršie ročníky nemali.

  • Ľudia narodení približne po roku 1981 môžu mať v budúcnosti nižšie dôchodky, pretože od roku 2004 sa doba štúdia na strednej a vysokej škole už nezapočítava do obdobia dôchodkového poistenia. Tento rozdiel môže mať výrazný dopad na výšku dôchodkov pre tieto ročníky. 
  • Okrem štúdia sa zmenili aj pravidlá pre započítavanie obdobia evidencie na úrade práce. Od roku 2001 sa táto doba započítava len v prípade, že osoba poberala dávky, a od roku 2004 sa už nezapočítava vôbec. To znamená, že ľudia narodení po roku 1981 môžu mať kratšiu dobu poistenia v porovnaní so staršími ročníkmi, vysvetľuje odborník Jozef Mihál. 
  • Pre ženy je znevýhodnením aj to, že od roku 2004 sa do obdobia poistenia síce započítava doba výchovy detí, no len s nízkym bodovým hodnotením. To môže ovplyvniť ich priemerný mzdový bod, z ktorého sa počíta výška dôchodku. To môže mať za dôsledok zníženie celkovej sumy dôchodku.

Prečo je to dôležité: Zmeny v pravidlách pre započítavanie rôznych období môžu mať výrazný dopad na výšku dôchodkov pre budúce generácie penzistov. Mihál varuje, že ľudia narodení po roku 1981 budú musieť čeliť nevýhodám, ktoré staršie ročníky nemali. 

Širší kontext: Dôchodkový systém sa menil v rokoch 2001 a 2004, čo ovplyvnilo spôsob, akým sa započítava doba štúdia, evidencie na úrade práce a výchovy detí. Kým staršie ročníky majú tieto obdobia započítané, mladší poistení budú mať kratšie obdobia dôchodkového poistenia. Tieto zmeny môžu v budúcnosti viesť k nižším dôchodkom a väčším rozdielom medzi jednotlivými ročníkmi.

Ak chceš vedieť viac, prečítaj si tiež: 

2. októbra 2024 o 9:22 Čas čítania 0:55 TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
15. októbra 2024 o 7:34 Čas čítania 1:01 Budúca generácia penzistov bude na tom s dôchodkami ešte horšie. Treba sa pripraviť na rozdiely v stovkách eur, tvrdí expert Budúca generácia penzistov bude na tom s dôchodkami ešte horšie. Treba sa pripraviť na rozdiely v stovkách eur, tvrdí expert
11. októbra 2024 o 14:59 Čas čítania 0:51 Sociálna poisťovňa prepočítava predčasné dôchodky. Mnohým seniorom sa zvýšia ich penzie Sociálna poisťovňa prepočítava predčasné dôchodky. Mnohým seniorom sa zvýšia ich penzie
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy zo sveta
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 12:38
Poľskí meteorológovia očakávajú Vianoce so snehom. Teploty v noci môžu klesnúť až na -8 °C
Poľskí meteorológovia očakávajú Vianoce so snehom. Teploty v noci môžu klesnúť až na -8 °C
včera o 05:44
Štát mení pravidlá PN. Nové opatrenia od roku 2026 zaťažia firmy
Štát mení pravidlá PN. Nové opatrenia od roku 2026 zaťažia firmy
včera o 18:22
Predpoveď na Vianoce 2025: Snehové vločky sa nedajú vylúčiť, ale veľká nádielka nás nečaká
Predpoveď na Vianoce 2025: Snehové vločky sa nedajú vylúčiť, ale veľká nádielka nás nečaká
pred 3 hodinami
Predčasné Vianoce: Rodina vyhrala jackpot vo výške takmer 200 miliónov eur
Predčasné Vianoce: Rodina vyhrala jackpot vo výške takmer 200 miliónov eur
pred 2 dňami
Vybrané potraviny budú od roku 2026 drahšie. Štát zvyšuje DPH na 23 percent
Vybrané potraviny budú od roku 2026 drahšie. Štát zvyšuje DPH na 23 percent
pred 2 dňami
Vybrané potraviny budú od roku 2026 drahšie. Štát zvyšuje DPH na 23 percent
Vybrané potraviny budú od roku 2026 drahšie. Štát zvyšuje DPH na 23 percent
včera o 05:44
Štát mení pravidlá PN. Nové opatrenia od roku 2026 zaťažia firmy
Štát mení pravidlá PN. Nové opatrenia od roku 2026 zaťažia firmy
včera o 12:38
Poľskí meteorológovia očakávajú Vianoce so snehom. Teploty v noci môžu klesnúť až na -8 °C
Poľskí meteorológovia očakávajú Vianoce so snehom. Teploty v noci môžu klesnúť až na -8 °C
pred 2 dňami
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
včera o 10:14
Tragédia na D1: Žena vraj bola mŕtva ešte pred čelnou zrážkou. Polícia má podozrenie, že išlo o vraždu
Tragédia na D1: Žena vraj bola mŕtva ešte pred čelnou zrážkou. Polícia má podozrenie, že išlo o vraždu
16. 12. 2025 6:30
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
1
11. 12. 2025 13:18
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
13. 12. 2025 16:00
Meteorológovia prezradili, aké budú Vianoce. Veľa ľudí predpovede sklamú
Meteorológovia prezradili, aké budú Vianoce. Veľa ľudí predpovede sklamú
12. 12. 2025 8:31
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
14. 12. 2025 14:40
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
Lifestyle news
VIDEO: Koniec špekulácií? Timothée Chalamet rapuje v novom videu s EsDeeKidom
pred hodinou
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
pred hodinou
VIDEO: Zápas Anthonyho Joshuu a Jakea Paula skončil knockoutom. Trval celých šesť kôl
pred 2 hodinami
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
včera o 17:56
Netflix v roku 2026 odstráni viac než 100 filmov: Zmizne Aquaman, Prison Break aj Hriešny tanec, nepozrieš si už ani Gilmore Girls
včera o 16:53
Virálne objatie na koncerte Coldplay zmenilo jej život: HR manažérka prehovorila o nenávisti a vyhrážkach
včera o 15:51
Melania Trump vystupuje z Trumpovho tieňa. Nový dokument ponúkne pohľad na jej návrat do role prvej dámy USA
včera o 14:50
Chris Evans sa vracia ako Captain America. V nových Avengeroch bude aj otcom
včera o 13:42
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncept
včera o 12:41
Z trónu zosadila aj hit od Mariah Carey. Táto skladba je hitom Vianoc 2025
včera o 11:39
Slovensko Všetko
Predčasné Vianoce: Rodina vyhrala jackpot vo výške takmer 200 miliónov eur
pred 3 hodinami
Predčasné Vianoce: Rodina vyhrala jackpot vo výške takmer 200 miliónov eur
Rodina z francúzskeho Alsaska sa mesiac pred Vianocami stala milionármi.
Dcéra ministra Blanára havarovala. Auto skončilo v potoku, na mieste sa ukázal aj jej otec
včera o 23:42
Dcéra ministra Blanára havarovala. Auto skončilo v potoku, na mieste sa ukázal aj jej otec
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
pred 2 hodinami
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
dnes o 07:27
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
Muž sa ubytoval v kabínke lanovky. Polícia v Žilinskom kraji riešila nezvyčajný incident
včera o 14:54
Muž sa ubytoval v kabínke lanovky. Polícia v Žilinskom kraji riešila nezvyčajný incident
Tibor Gašpar chce trestať poslancov novým spôsobom: Za vykázanie z rokovacej sály môžu prísť o mesačný plat
pred 32 minútami
Tibor Gašpar chce trestať poslancov novým spôsobom: Za vykázanie z rokovacej sály môžu prísť o mesačný plat
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
14
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
3
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
Ekonomika Všetko
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
pred 2 hodinami
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
11. 12. 2025 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
7. 12. 2025 7:16
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
6
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
48
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
1
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
pred 2 hodinami
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
Exekúcia patrí medzi najnáročnejšie životné situácie, s akými sa môže bežný človek stretnúť. Blokované účty, zrážky zo mzdy, nižší príjem či strata majetku dokážu výrazne zasiahnuť do každodenného fungovania.
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
12. 12. 2025 14:46
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
11. 12. 2025 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
9. 12. 2025 9:00
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
2. 12. 2025 10:00
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia