Hrozí jej trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.
Polícia obvinila 22-ročnú ženu z trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova, Jana Ligdayová, informovala, že opustila liečebný ústav vo Vysokých Tatrách napriek tomu, že jej diagnostikovali tuberkulózu.
„Bolo preukázané, že mladá žena z obce v okrese Prešov bola začiatkom tohto mesiaca hospitalizovaná v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vysokých Tatrách.“
Vedela, že je vysoko infekčná
„O pár dní neskôr svojvoľne opustila liečebný ústav, a to napriek tomu, že vedela, že má diagnostikovanú infekčnú formu respiračnej pľúcnej choroby, pri ktorej navonok vylučuje tuberkulózne bacily, ktoré vykašliava,“ uviedla Ligdayová. Personál ju pritom riadne poučil o zdravotnom stave, ktorý je vysoko infekčný, nákazlivý a pre ľudské zdravie nebezpečný.
Zároveň podľa polície vedela, že môže nakaziť aj iné osoby a mimo oddelenia sa má pohybovať len s nasadeným respirátorom. Aj napriek tomu poučenia nerešpektovala a opustila liečebňu. Polícia nezodpovednú pacientku vypátrala v mieste jej bydliska.
„Svojím konaním žena úmyselne zvýšila nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Obvinenej žene v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov,“ uzavrela Ligdayová.