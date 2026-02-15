Meteorológovia vyzývajú obyvateľov Košíc a Zemplína k maximálnej opatrnosti až do večerných hodín.
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na dnešnú nedeľu (15. 2. 2026) sériu výstrah pred silným vetrom, ktorý postupne zasiahne takmer celé územie, informuje SHMÚ.
V okresoch Košice, Trebišov a Michalovce platí druhý stupeň výstrahy pred vetrom od 07:00 do 21:00. Vietor tu v nárazoch dosiahne rýchlosť až 90 km/h (25 m/s). Priemerná rýchlosť sa bude pohybovať medzi 60 až 65 km/h. Meteorológovia varujú, že vietor môže ojedinele spôsobiť škody na majetku a predstavuje reálne nebezpečenstvo pre pohyb vonku.
Ostatné kraje zasiahne vietor s o niečo menšou intenzitou, no nárazy s rýchlosťou 65 až 85 km/h stále môžu lámať konáre či komplikovať dopravu. Časový priebeh sa však líši: Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj: Vietor tu môžeš očakávať už v skorých ranných hodinách. Najsilnejšie nárazy budú dopoludnia, pričom výstraha pre tieto kraje skončí postupne popoludní.
Trenčiansky kraj: Obyvatelia by mali zvýšiť opatrnosť najmä do 14:00, kedy vietor začne strácať na intenzite.
Prešovský kraj: Tu bude veterné počasie o niečo dlhšie. Okrem okresov na Zemplíne platí výstraha 1. stupňa pre zvyšok kraja (napr. Poprad, Prešov či Bardejov) až do 20:00 alebo 21:00.