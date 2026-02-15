Nová internetová výzva Červený delfín manipuluje deti a dospievajúcich pomocou emočného vydierania.
Na sociálnych sieťach sa šíri nová hrozba. Výzva Červený delfín cielene vyhľadáva deti a dospievajúcich, ktorých manipulátori prostredníctvom úloh vťahujú do nebezpečného kolotoča vydierania.
Útočníci začínajú jednoduchou úlohou v krátkom videu. Postupne však mieria na emočné vydieranie a cielene vzbudzujú v obetiach strach. Na komunikáciu využívajú anonymné účty a miznúce správy, ktoré obeť uvidí iba raz. Práve tento spôsob výrazne komplikuje ich odhalenie. Agresori navyše využívajú umelú inteligenciu, ktorá videá preloží do akéhokoľvek jazyka.
Vydieranie a citlivé údaje
Útočníci často stupňujú tlak vyhrážkami fyzickým násilím, ktoré smerujú na príbuzných dieťaťa. Počas hry sa navyše dostávajú k citlivým informáciám, ktoré im dieťa nevedomky samo prezradí. Pod vplyvom tlaku nadobúda obeť presvedčenie, že z hry už nemôže odísť. Odborníci od januára tohto roka evidujú desiatky hlásení. Hoci polícia zatiaľ nemá informácie o konkrétnych prípadoch, experti varujú, že šírenie hry je stále len na začiatku.
Ako chrániť deti?
- Rozprávajte sa s deťmi o tom, čo na internete robia a koho tam stretávajú.
- Nahlasujte podozrivý obsah priamo na sociálnej sieti. Čím viac ľudí tak urobí, tým skôr ho algoritmy odstránia.
- Pozorne sledujte náhlu uzavretosť, strach alebo podivné správanie dieťaťa, ktoré môžu signalizovať problém.