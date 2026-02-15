Hlavné témy
Katarína Jánošíková
dnes 15. februára 2026 o 8:01
Čas čítania 0:45

Manipulátori vťahujú deti do kolotoča vydierania. Na sociálnych sieťach sa šíri nebezpečná hra Červený delfín

Manipulátori vťahujú deti do kolotoča vydierania. Na sociálnych sieťach sa šíri nebezpečná hra Červený delfín
Zdroj: pexels.com

Nová internetová výzva Červený delfín manipuluje deti a dospievajúcich pomocou emočného vydierania.

Na sociálnych sieťach sa šíri nová hrozba. Výzva Červený delfín cielene vyhľadáva deti a dospievajúcich, ktorých manipulátori prostredníctvom úloh vťahujú do nebezpečného kolotoča vydierania.

Útočníci začínajú jednoduchou úlohou v krátkom videu. Postupne však mieria na emočné vydieranie a cielene vzbudzujú v obetiach strach. Na komunikáciu využívajú anonymné účty a miznúce správy, ktoré obeť uvidí iba raz. Práve tento spôsob výrazne komplikuje ich odhalenie. Agresori navyše využívajú umelú inteligenciu, ktorá videá preloží do akéhokoľvek jazyka.

Vydieranie a citlivé údaje

Útočníci často stupňujú tlak vyhrážkami fyzickým násilím, ktoré smerujú na príbuzných dieťaťa. Počas hry sa navyše dostávajú k citlivým informáciám, ktoré im dieťa nevedomky samo prezradí. Pod vplyvom tlaku nadobúda obeť presvedčenie, že z hry už nemôže odísť. Odborníci od januára tohto roka evidujú desiatky hlásení. Hoci polícia zatiaľ nemá informácie o konkrétnych prípadoch, experti varujú, že šírenie hry je stále len na začiatku.

Ako chrániť deti?

  • Rozprávajte sa s deťmi o tom, čo na internete robia a koho tam stretávajú.
  • Nahlasujte podozrivý obsah priamo na sociálnej sieti. Čím viac ľudí tak urobí, tým skôr ho algoritmy odstránia.
  • Pozorne sledujte náhlu uzavretosť, strach alebo podivné správanie dieťaťa, ktoré môžu signalizovať problém.
    počítač, laptop, sociálne siete
    Zdroj: Freepik/ Steinar Engeland
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Súvisiace témy:
Slovensko
