Studený front prinesie v noci na nedeľu na slovenské hory aj do nižších polôh severozápadu výdatné sneženie.
Slovensko sa pripravuje na príchod snehových zrážok. Studený front, ktorý dnes večer začne postupovať cez naše územie, prinesie výraznú zmenu počasia. Hoci meteorológovia spočiatku očakávajú dážď, ten sa v priebehu noci rýchlo zmení na snehové vločky. Na severe Žilinského kraja zaznamenávajú prvé zrážky už teraz, pričom vo vyšších polohách už dokonca sneží, informuje iMeteo.
Najnovšia predpoveď naznačuje, že sneh zasiahne najmä severozápadné Slovensko. Ešte intenzívnejšie zrážky však potrápia susedné Česko, kde vo východných častiach Moravskosliezskeho kraja môže lokálne napadnúť až 25 centimetrov snehu.
Na našom území pocítia nápor zimy najmä obyvatelia týchto oblastí:
- Trenčiansky a Žilinský kraj
- Západná časť Prešovského kraja
Najintenzívnejšie sneženie predpovedajú odborníci pre okresy Bytča, Čadca, Považská Bystrica a čiastočne aj Púchov a Námestovo. Do nedeľného rána môže v týchto lokalitách pribudnúť asi 15 cm novej snehovej pokrývky.
SHMÚ varuje vodičov
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) už v súvislosti s nepriaznivým počasím vydal oficiálne výstrahy. Meteorológovia upozorňujú na tvorbu snehovej pokrývky a výrazne zhoršené podmienky v doprave. Južná polovica Slovenska by nateraz mala zostať bez výraznejšej snehovej nádielky, hlavný nápor sa sústredí na severozápad.