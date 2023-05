Problém, ktorým trpí väčšina mladých ľudí, ohrozuje naše zdravie rovnako ako fajčenie či obezita, varujú experti.

OK

Americké ministerstvo zdravotníctva vydalo začiatkom mája správu o novej epidémii v Spojených štátoch. Hlavný chirurg a autor správy Vivek H. Murthy v nej varuje, že ohrozuje životy a zdravie občanov, a hoci je správa zo Spojených štátov, týka sa ľudí aj v ostatných častiach sveta. Problém je podľa odborníkov porovnateľný s rizikom, ktoré pre zdravie predstavujú iné faktory: napríklad fajčenie, obezita či nedostatok fyzického pohybu. A trpí ním veľká časť ľudí na svete.

Ide o epidémiu osamelosti a izolácie.

Osamelý človek má vyššie riziko na rôzne ochorenia

O osamelosti sa už hovorí v odborných kruhoch aj médiách veľa. Zvyčajne sa však spája najmä so psychickým zdravím. Osamelí ľudia majú vyššie riziko úzkosti či depresie. Správa amerického ministerstva však ukazuje, že osamelosť zvyšuje aj riziko fyzických ochorení: demencie o 50 percent, infarktu o 32 percent a srdcových ochorení o 29 percent. Prináša so sebou aj riziko predčasnej smrti z prílišnej osamelosti, pričom toto riziko je porovnateľné s rizikom niekoho, kto vyfajčí 15 cigariet denne.

Je dokonca vyššie než riziko predčasnej smrti spájané s obezitou a fyzickou nečinnosťou.

Osamelosť sa týka už teraz veľkej časti ľudí. Hoci nás internet spája, mnohí podľa rôznych prieskumov a štúdií vravia, že sa cítia osamelo. Podľa tejto štúdie z roku 2021 až 79 % mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov sa cíti osamelo, a zhruba 41 % to pociťuje podobne. Avšak pätina ľudí, ktorí sa trápia s osamelosťou alebo izoláciou, to nevnímajú ako veľký problém. To treba podľa Murphyho napraviť.

Správa označuje osamelosť ako závažné ohrozenie zdravie a pohody ľudí. Podľa nej by mali Spojené štáty konať a zamedziť osamelosti podobne, ako bojuje s drogami alebo sa snaží redukovať fajčenie. „Ak v tomto zlyháme, zaplatíme každým dňom vyššiu cenu v podobe individuálneho aj skupinového zdravia. Budeme sa naďalej štiepiť a rozdeľovať, až kým nebudeme schopný stáť spoločne ako jedna komunita a jedna krajina.“

Podľa reportu je sociálna izolácia definovaná ako objektívne málo spoločenských interakcií a vzťahov, a samotu definuje ako subjektívny a vnútorný pocit, ktorý je výsledkom rozdielu medzi počtom vzťahov a interakcií, ktorý ľudia zažívajú, a počtom vzťahov a interakcií, po ktorých skutočne túžia. Vedecké výskumy ukazujú, že ľudia trávia menej časti s priateľmi a príbuznými, nezapájajú sa do klubov a organizácií a viac sa sústreďujú na kariéru a digitálny život, než na vzťahy.

Dokazuje to aj slovenská internetová poradňa pre mladých IPčko, ktorá zaznamenala rapídny nárast v témach pocitov osamelosti, stresu, tlaku na výkon, ale aj myšlienok na samovraždu. Osamelosť trápi stále viac ľudí, preto správa ministerstva vyzýva k činom. Chcú, aby štát vytvoril národný plán, ako posilniť spoločenské vzťahy. Medzi kľúčové body patrí posilnenie spoločenskej infraštruktúry, reforma digitálneho prostredia či mobilizácia zdravotníctva, aby ľudí ohrozených osamelosťou alebo izoláciou identifikovali a dokázali im včas pomôcť.

