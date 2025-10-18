Kategórie
Katarína Jánošíková TASR
dnes 18. októbra 2025 o 11:58
Čas čítania 0:48

Koniec ženskej antikoncepcie? Europoslanci chcú schváliť „tabletku pre mužov"

Koniec ženskej antikoncepcie? Europoslanci chcú schváliť „tabletku pre mužov“
Zdroj: Unsplash/The Creative Exchange

Niektoré štúdie boli v minulosti prerušené pre sťažnosti mužov na silné vedľajšie účinky.

Nemeckí poslanci Európskeho parlamentu (EP) Peter Liese a Katarina Barleyová vyzvali Európsku liekovú agentúru (EMA) na uvoľnenie predpisov pre schvaľovanie mužskej antikoncepcie, informuje o tom agentúra DPA.


„Tabletka pre mužov“ by mohla vyriešiť mnoho problémov, napísali poslanci výkonnému riaditeľovi EMA Emerovi Cookeovi a vyzvali agentúru, aby v tejto otázke konala. „Naliehavo žiadame EMA, aby v tejto oblasti prevzala vedúcu úlohu,“ uvádza sa v liste europoslancov.
Na podporu schvaľovania nových antikoncepčných prostriedkov pre mužov musia byť vypracované nové usmernenia založené na rovnosti.

Pojem „tabletka pre mužov“ v danom kontexte zastrešuje celý rad liekov na významné zníženie produkcie spermií a tým aj pravdepodobnosť otehotnenia ženy po pohlavnom styku, píše DPA. Liese ako jeden z mála lekárov medzi europoslancami kritizoval skutočnosť, že regulačné orgány venovali oveľa väčšiu pozornosť vedľajším účinkom liekov určených pre mužov než tým, ktoré sú určené pre ženy.

Niektoré štúdie boli v minulosti prerušené pre sťažnosti zúčastnených mužov na silné vedľajšie účinky, najmä výkyvy nálad a depresiu. V súčasnosti existujú len dve hlavné bezpečné možnosti antikoncepcie pre mužov - buď kondómy alebo vazektómia (chirurgické prerušenie semenovodu). EMA v reakcii uviedla, že podporuje vývoj nových možností vrátane antikoncepcie pre mužov. Zároveň dodala, že súčasné predpisy neobsahujú žiadne ustanovenia, ktoré by tento proces obmedzovali.

31. júla 2025 o 9:10 Čas čítania 1:00 Antikoncepcia pre mužov mala úspech: Prešla prvými testami na ľuďoch Antikoncepcia pre mužov mala úspech: Prešla prvými testami na ľuďoch
30. júla 2025 o 17:09 Čas čítania 0:46 Dopĺňaš pravidelne vitamíny? Jeden z nich ti pri nesprávnom množstve môže výrazne uškodiť Dopĺňaš pravidelne vitamíny? Jeden z nich ti pri nesprávnom množstve môže výrazne uškodiť
24. júna 2025 o 7:00 Čas čítania 5:05 Dva mesiace som skúšala ashwagandhu: cez deň som bola sústredenejšia, v noci som mala strašidelne živé sny Dva mesiace som skúšala ashwagandhu: cez deň som bola sústredenejšia, v noci som mala strašidelne živé sny
Hormonálna antikoncepcia je jednou z používanejších foriem ochrany.
Hormonálna antikoncepcia je jednou z používanejších foriem ochrany. Zdroj: Unsplash/Reproductive Health Supplies Coalition
