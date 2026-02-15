Hlavné témy
Katarína Jánošíková
dnes 15. februára 2026 o 8:30
Čas čítania 0:42

V slovenských obciach zmodernizovali trate za milióny. Vlaky tadiaľ ale prestali premávať

V slovenských obciach zmodernizovali trate za milióny. Vlaky tadiaľ ale prestali premávať
Zdroj: Správa železnic/propagační materiál

Najmodernejšie zastávky na Slovensku ale možno v budúcnosti fungovať budú

Štát investoval do rekonštrukcie a elektrifikácie trate Bánovce nad Ondavou – Humenné milióny eur, no výsledok miestnych obyvateľov šokoval. Hoci tam vybudovali najmodernejšie zastávky na Slovensku, vlaky na nich po novom vôbec nezastavujú. Modernizácia štyroch zastávok pritom stála približne 4 milióny eur, informujú noviny.sk.

Zastávky opravili, spoje zrušili

Pred rekonštrukciou vlaky v týchto obciach bežne stáli. Projektanti pri príprave modernizácie vychádzali z vtedajšej vysokej frekvencie cestujúcich. Po dvoch a pol roku prác sa však na koľajnice vrátili iba zrýchlené spoje, ktoré dediny jednoducho ignorujú.

„Po obnove trate sme dopravu nastavili tak, aby región mal čo najrýchlejšie a najspoľahlivejšie spojenie s Košicami,“ vysvetľuje Ján Baček zo Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).

Chýbajú peniaze aj vysvetlenie

Miestni obyvatelia márne čakajú na vysvetlenie, prečo stratili možnosť cestovať vlakom. Kompetentní za hlavný problém označujú nedostatok financií. Momentálne nikto nevie určiť presný dátum, kedy začnú vlaky v tomto úseku opäť zastavovať. Železnice sa chcú k téme vrátiť až pri tvorbe najbližšieho grafikonu.

Všetko však závisí od toho, či štát navýši rozpočet. Ak sa to podarí, na trati by malo denne zastavovať 16 vlakov v každom smere.

trať železnic
Zdroj: Správa železnic/propagační materiál
pred 2 dňami
