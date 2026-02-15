Najmodernejšie zastávky na Slovensku ale možno v budúcnosti fungovať budú
Štát investoval do rekonštrukcie a elektrifikácie trate Bánovce nad Ondavou – Humenné milióny eur, no výsledok miestnych obyvateľov šokoval. Hoci tam vybudovali najmodernejšie zastávky na Slovensku, vlaky na nich po novom vôbec nezastavujú. Modernizácia štyroch zastávok pritom stála približne 4 milióny eur, informujú noviny.sk.
Zastávky opravili, spoje zrušili
Pred rekonštrukciou vlaky v týchto obciach bežne stáli. Projektanti pri príprave modernizácie vychádzali z vtedajšej vysokej frekvencie cestujúcich. Po dvoch a pol roku prác sa však na koľajnice vrátili iba zrýchlené spoje, ktoré dediny jednoducho ignorujú.
„Po obnove trate sme dopravu nastavili tak, aby región mal čo najrýchlejšie a najspoľahlivejšie spojenie s Košicami,“ vysvetľuje Ján Baček zo Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).
Chýbajú peniaze aj vysvetlenie
Miestni obyvatelia márne čakajú na vysvetlenie, prečo stratili možnosť cestovať vlakom. Kompetentní za hlavný problém označujú nedostatok financií. Momentálne nikto nevie určiť presný dátum, kedy začnú vlaky v tomto úseku opäť zastavovať. Železnice sa chcú k téme vrátiť až pri tvorbe najbližšieho grafikonu.
Všetko však závisí od toho, či štát navýši rozpočet. Ak sa to podarí, na trati by malo denne zastavovať 16 vlakov v každom smere.