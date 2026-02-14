Slovensko sa v rovnakom čase snaží aspoň o modernizáciu, našich 160 km/h susedia prekonali už dávno.
Železničná doprava u našich susedov čoskoro prepíše históriu. Súkromný dopravca Westbahn rozširuje svoje pôsobenie a v Rakúsku nasadzuje vlaky, ktoré prekonajú doterajšie rýchlostné maximá.
Už od 27. februára 2026 vypraví Westbahn prvé spoje na južnej trase medzi Viedňou a Klagenfurtom. Dopravca využije novootvorený Koralmský tunel, ktorým už od konca minulého roka premávajú štátne vlaky ÖBB.
Vďaka moderným jednotkám Stadler KISS (Smile) dosiahne dopravca maximálnu prevádzkovú rýchlosť 250 km/h. Tieto súpravy sa tak stanú najrýchlejšími vlakmi v krajine. Pravidelnú prevádzku pre širokú verejnosť dopravca oficiálne spustí 1. marca 2026.
Slovensko výrazne zaostáva
Kým Rakúsko posúva hranice, slovenské železnice za tými rakúskymi výrazne pokrivkávajú. Aktuálne najrýchlejšie spojenie u nás zabezpečujú vlaky kategórie Expres na hlavnej severnej trase Bratislava – Žilina – Košice.
Hoci Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) modernizujú vybrané úseky, cieľová rýchlosť je 160 km/h. Jedinú výnimku predstavuje úsek smerom na Kúty pri hraniciach s Českou republikou, kde projektanti v budúcnosti počítajú s rýchlosťou 200 km/h.
Slovenské vlaky tak zrýchlia len na úroveň, ktorú Rakúsko, Česko či Poľsko prekonali už pred rokmi. Kvôli tomuto technologickému sklzu cestujúci často uprednostňujú letecké linky, ktoré im ponúkajú vyšší komfort a šetria čas.