Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková
dnes 14. februára 2026 o 13:05
Čas čítania 0:44

U našich susedov budú vlaky jazdiť rýchlosťou 250 km/h. Bude cestovanie rýchlejšie aj u nás?

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
U našich susedov budú vlaky jazdiť rýchlosťou 250 km/h. Bude cestovanie rýchlejšie aj u nás?
Zdroj: Christoph Zawod Sky

Slovensko sa v rovnakom čase snaží aspoň o modernizáciu, našich 160 km/h susedia prekonali už dávno.

Železničná doprava u našich susedov čoskoro prepíše históriu. Súkromný dopravca Westbahn rozširuje svoje pôsobenie a v Rakúsku nasadzuje vlaky, ktoré prekonajú doterajšie rýchlostné maximá.

Už od 27. februára 2026 vypraví Westbahn prvé spoje na južnej trase medzi Viedňou a Klagenfurtom. Dopravca využije novootvorený Koralmský tunel, ktorým už od konca minulého roka premávajú štátne vlaky ÖBB.

Vďaka moderným jednotkám Stadler KISS (Smile) dosiahne dopravca maximálnu prevádzkovú rýchlosť 250 km/h. Tieto súpravy sa tak stanú najrýchlejšími vlakmi v krajine. Pravidelnú prevádzku pre širokú verejnosť dopravca oficiálne spustí 1. marca 2026.

Slovensko výrazne zaostáva

Kým Rakúsko posúva hranice, slovenské železnice za tými rakúskymi výrazne pokrivkávajú. Aktuálne najrýchlejšie spojenie u nás zabezpečujú vlaky kategórie Expres na hlavnej severnej trase Bratislava – Žilina – Košice.

Hoci Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) modernizujú vybrané úseky, cieľová rýchlosť je 160 km/h. Jedinú výnimku predstavuje úsek smerom na Kúty pri hraniciach s Českou republikou, kde projektanti v budúcnosti počítajú s rýchlosťou 200 km/h.

21. decembra 2025 o 7:02 Čas čítania 4:03 Tunel Višňové sa po viac než štvrťstoročí otvára. Projekt, ktorý sa stal symbolom zlyhaní, bude konečne slúžiť vodičom Tunel Višňové sa po viac než štvrťstoročí otvára. Projekt, ktorý sa stal symbolom zlyhaní, bude konečne slúžiť vodičom

Slovenské vlaky tak zrýchlia len na úroveň, ktorú Rakúsko, Česko či Poľsko prekonali už pred rokmi. Kvôli tomuto technologickému sklzu cestujúci často uprednostňujú letecké linky, ktoré im ponúkajú vyšší komfort a šetria čas.

Wetsbahn
Zdroj: Christoph Zawod Sky
9. februára 2026 o 9:28 Čas čítania 1:04 Dlhuješ štátu peniaze? Sociálna poisťovňa zverejnila „čiernu listinu“ Dlhuješ štátu peniaze? Sociálna poisťovňa zverejnila „čiernu listinu“
5. februára 2026 o 12:44 Čas čítania 2:42 ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho? ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
12. februára 2026 o 6:24 Čas čítania 1:13 Ak musíš počas jarných prázdnin zostať doma s dieťaťom, štát ti pošle dávku. Stačí vyplniť formulár Ak musíš počas jarných prázdnin zostať doma s dieťaťom, štát ti pošle dávku. Stačí vyplniť formulár
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Doprava
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
3
včera o 08:27
Slováci zálohujú vo veľkom. Po novom si budú môcť peniaze za vrátene fľaše poslať na účet, takto to bude fungovať
Slováci zálohujú vo veľkom. Po novom si budú môcť peniaze za vrátene fľaše poslať na účet, takto to bude fungovať
včera o 14:50
Štát rozpredáva majetok za výhodnú cenu. Predmetom predaja je dom s pozemkami na strednom Slovensku
Štát rozpredáva majetok za výhodnú cenu. Predmetom predaja je dom s pozemkami na strednom Slovensku
dnes o 07:31
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
dnes o 10:15
Žiješ v bytovke? Toto pravidlo ľudia bežne porušujú, hrozí im však pokuta vyše 16-tisíc eur
Žiješ v bytovke? Toto pravidlo ľudia bežne porušujú, hrozí im však pokuta vyše 16-tisíc eur
1
dnes o 09:30
Zamestnanci veľkej firmy rok nedostali výplatu, aj keď dostala od štátu 15 miliónov eur. Skončila v konkurze
Zamestnanci veľkej firmy rok nedostali výplatu, aj keď dostala od štátu 15 miliónov eur. Skončila v konkurze
3
včera o 08:27
Slováci zálohujú vo veľkom. Po novom si budú môcť peniaze za vrátene fľaše poslať na účet, takto to bude fungovať
Slováci zálohujú vo veľkom. Po novom si budú môcť peniaze za vrátene fľaše poslať na účet, takto to bude fungovať
1
včera o 05:54
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
dnes o 07:31
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
pred 2 dňami
Sociálna poisťovna tvrdo zakročila proti Slovákom, ktorí zneužívali práceneschopnosť. Ušetrili až 140 miliónov eur
Sociálna poisťovna tvrdo zakročila proti Slovákom, ktorí zneužívali práceneschopnosť. Ušetrili až 140 miliónov eur
včera o 14:50
Štát rozpredáva majetok za výhodnú cenu. Predmetom predaja je dom s pozemkami na strednom Slovensku
Štát rozpredáva majetok za výhodnú cenu. Predmetom predaja je dom s pozemkami na strednom Slovensku
pred 3 dňami
Na Slovensku treba počítať s víchricou, vietor v nárazoch dosiahne rýchlosť 135 km/h. Zasiahne najmä tieto okresy
Na Slovensku treba počítať s víchricou, vietor v nárazoch dosiahne rýchlosť 135 km/h. Zasiahne najmä tieto okresy
pred 2 dňami
Ak musíš počas jarných prázdnin zostať doma s dieťaťom, štát ti pošle dávku. Stačí vyplniť formulár
Ak musíš počas jarných prázdnin zostať doma s dieťaťom, štát ti pošle dávku. Stačí vyplniť formulár
1
9. 2. 2026 9:28
Dlhuješ štátu peniaze? Sociálna poisťovňa zverejnila „čiernu listinu“
Dlhuješ štátu peniaze? Sociálna poisťovňa zverejnila „čiernu listinu“
3
pred 3 dňami
Pracuješ na živnosť, no máš šéfa aj fixný čas? Štát ide po fiktívnych živnostníkoch, hrozia tisícové pokuty aj roky vo väzení
Pracuješ na živnosť, no máš šéfa aj fixný čas? Štát ide po fiktívnych živnostníkoch, hrozia tisícové pokuty aj roky vo väzení
4. 2. 2026 11:10
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Lifestyle news
Miška a Azra z Ruže pre nevestu mieria do spoločného fightu. V rukaviciach vyriešia staré spory
pred 3 hodinami
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
dnes o 12:00
Hviezdy Let's Dance sa vracajú na parket s novými tanečníkmi. Show odhalila hviezdne páry špeciálneho ročníka
dnes o 10:58
Dostal si kopačky? Pozor na extrémne emócie, zlomené srdce je skutočná diagnóza
dnes o 10:09
Olympijská dedina hlási kuriózny výpadok. Športovci minuli kondómy za tri dni
včera o 15:59
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
včera o 15:07
Ktoré orechy sú pre nás zdravotne najprínosnejšie? Vedci majú v druhoch a ich benefitoch jasno
včera o 14:18
Streatwearová značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
včera o 13:33
Hviezda Upírskych denníkov je na Slovensku. Paul Wesley prekvapil návštevou Bratislavy
včera o 12:52
GTA 6 zadarmo každému, kto sa stane rodičom v deň vydania hry. Predajca elektroniky láka nezvyčajnou kampaňou
včera o 10:57
Slovensko Všetko
Žiješ v bytovke? Toto pravidlo ľudia bežne porušujú, hrozí im však pokuta vyše 16-tisíc eur
dnes o 10:15
Žiješ v bytovke? Toto pravidlo ľudia bežne porušujú, hrozí im však pokuta vyše 16-tisíc eur
Množstvo obyvateľov bytových domov o tomto pravidle vôbec nevie, často ho preto neúmyselne porušujú.
AKTUÁLNE: Husté sneženie a dopravná nehoda znemožnili prejazd cez horský priechod. Polícia vodičov žiada o opatrnosť
dnes o 11:46
AKTUÁLNE: Husté sneženie a dopravná nehoda znemožnili prejazd cez horský priechod. Polícia vodičov žiada o opatrnosť
Zamestnanci veľkej firmy rok nedostali výplatu, aj keď dostala od štátu 15 miliónov eur. Skončila v konkurze
1
dnes o 09:30
Zamestnanci veľkej firmy rok nedostali výplatu, aj keď dostala od štátu 15 miliónov eur. Skončila v konkurze
Na diaľnici D1 vodič išiel rýchlosťou 205 km/h. Musel zaplatiť 800-eurovú blokovú pokutu
pred hodinou
Na diaľnici D1 vodič išiel rýchlosťou 205 km/h. Musel zaplatiť 800-eurovú blokovú pokutu
Lajčák o kauze Shulyaková: S Epsteinovou partnerkou a jej občianstvom nemám nič spoločné
pred 3 hodinami
Lajčák o kauze Shulyaková: S Epsteinovou partnerkou a jej občianstvom nemám nič spoločné
Kamera vás zachytila? Zistite to skôr, ako vám príde obálka
dnes o 12:22
Kamera vás zachytila? Zistite to skôr, ako vám príde obálka
Slovensko Všetko
Žiješ v bytovke? Toto pravidlo ľudia bežne porušujú, hrozí im však pokuta vyše 16-tisíc eur
dnes o 10:15
Žiješ v bytovke? Toto pravidlo ľudia bežne porušujú, hrozí im však pokuta vyše 16-tisíc eur
dnes o 11:46
AKTUÁLNE: Husté sneženie a dopravná nehoda znemožnili prejazd cez horský priechod. Polícia vodičov žiada o opatrnosť
1
dnes o 09:30
Zamestnanci veľkej firmy rok nedostali výplatu, aj keď dostala od štátu 15 miliónov eur. Skončila v konkurze
Zahraničie Všetko
Hádka o Trumpovi skončila tragédiou: Muž v Texase pod vplyvom alkoholu zastrelil svoju dcéru
pred 3 dňami
Hádka o Trumpovi skončila tragédiou: Muž v Texase pod vplyvom alkoholu zastrelil svoju dcéru
1
10. 2. 2026 12:51
MAPA: Maďarsko je štvrtý rok po sebe najskorumpovanejšou krajinou EÚ. Na akom mieste sa umiestnilo Slovensko?
pred 3 dňami
Známy obchodný reťazec Aldi čelí vlne kritiky. Povinný poplatok pri vstupe mu úspech nepriniesol
Ekonomika Všetko
Známa slovenská firma bude vo veľkom prepúšťať. Stovky ľudí prídu o prácu
pred 2 dňami
Známa slovenská firma bude vo veľkom prepúšťať. Stovky ľudí prídu o prácu
dnes o 06:50
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
včera o 07:11
Prepúšťanie dorazilo aj na Slovensko: O prácu prichádzajú technici aj kancelárski zamestnanci

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Hádka o Trumpovi skončila tragédiou: Muž v Texase pod vplyvom alkoholu zastrelil svoju dcéru
pred 3 dňami
Hádka o Trumpovi skončila tragédiou: Muž v Texase pod vplyvom alkoholu zastrelil svoju dcéru
Otec obete, ktorý sa v minulosti liečil kvôli problémom s alkoholom, vypil v deň tragédie pol litra vína.
Pracuješ na živnosť, no máš šéfa aj fixný čas? Štát ide po fiktívnych živnostníkoch, hrozia tisícové pokuty aj roky vo väzení
3
pred 3 dňami
Pracuješ na živnosť, no máš šéfa aj fixný čas? Štát ide po fiktívnych živnostníkoch, hrozia tisícové pokuty aj roky vo väzení
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
4. 2. 2026 14:00
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
Dali vám výpoveď alebo nezaplatili mzdu? Takéto sú vaše práva (OTÁZKY A ODPOVEDE)
4. 2. 2026 13:13
Dali vám výpoveď alebo nezaplatili mzdu? Takéto sú vaše práva (OTÁZKY A ODPOVEDE)
Rozvody v roku 2026: Čo vás čaká, na čo si dať pozor a kde sa robia najčastejšie chyby
4. 2. 2026 5:43
Rozvody v roku 2026: Čo vás čaká, na čo si dať pozor a kde sa robia najčastejšie chyby
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia