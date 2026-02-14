Koaličná SNS trvá na prešetrení celého prípadu.
Exminister zahraničných vecí Miroslav Lajčák rezolútne odmieta akúkoľvek spojitosť s Karynou Shulyakovou alebo jej údajným slovenským občianstvom. Lajčák takto reagoval na výzvu koaličnej SNS, ktorá žiada prešetrenie informácií o poslednej partnerke usvedčeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
Slovenská národná strana (SNS) žiada ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby preveril a verejne objasnil informácie o štátnom občianstve Shulyakovej. Táto rodáčka z Bieloruska mala podľa medializovaných správ zdediť po Epsteinovi 100 miliónov dolárov, 48 diamantov a viaceré nehnuteľnosti.
Národniari požadujú, aby štát v prípade neoprávneného získania občianstva tento doklad odňal a vyvodil zodpovednosť voči ľuďom, ktorí proces sprostredkovali.
Výzva exministrovi
Strana zároveň adresovala výzvu priamo Miroslavovi Lajčákovi. Keďže sa jeho meno objavilo v zozname osôb, ktoré mali pomáhať Epsteinovi aj po jeho zatknutí, SNS od neho žiada verejné vyjadrenie. Chce vedieť, či exminister akýmkoľvek spôsobom pomáhal Shulyakovej získať slovenské doklady.
„S danou osobou a jej údajným slovenským občianstvom nemám nič spoločné,“ uviedol Lajčák vo svojom stanovisku.