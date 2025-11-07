Veľká akcia trvala celých 24 hodín.
Francúzsko spustilo rozsiahlu 24-hodinovú operáciu, v rámci ktorej skontroluje všetkých 200 000 balíkov od diskontného čínskeho online predajcu Shein na parížskom letisku. Oznámila to vo štvrtok vláda.
Colné kontroly na Letisku Charlesa de Gaulla, ktoré spoločne vykonávajú daňové orgány a orgány na ochranu spotrebiteľa, majú za cieľ overiť súlad výrobkov s predpismi, ako aj presnosť označovania a dodržiavanie daňových a colných predpisov, uviedla ministerka verejných financií a rozpočtu Amélie de Montchalinová.
„Predbežné zistenia naznačujú nevyhovujúce a nelegálne výrobky - nepovolenú kozmetiku, hračky nebezpečné pre deti, falšovaný tovar a chybné domáce spotrebiče,“ povedala ministerka.
Pridá sa aj Nemecko?
Minister obchodu Serge Papin pripomenul, že už predchádzajúce colné kontroly zistili, že osem z desiatich výrobkov Shein nespĺňa európske normy.
Nemecké združenie maloobchodníkov (HDE) medzitým vyzvalo spolkovú vládu, aby nasledovala príklad Francúzska a vykonala podobné kontroly na nemeckých letiskách. „Je potrebný jasný signál. Už nemôžeme tolerovať systematické porušovanie zákona zo strany platforiem a maloobchodníkov,“ povedal generálny riaditeľ HDE Stefan Genth.
Francúzsko okrem toho vyzvalo Európsku komisiu, aby začala vyšetrovanie a uvalila sankcie na spoločnosť Shein, povedal minister pre digitálne záležitosti Jean-Noël Barrot.
Francúzska vláda zároveň v stredu (5. 11.) pozastavila prevádzku webovej stránky Shein v krajine, práve v deň, keď čínsky maloobchodný gigant otvoril svoj prvý kamenný obchod v centre Paríža.
Dôvodom pre pozastavenie činnosti čínskej online platformy bolo odhalenie, že predáva erotické bábiky s detskými črtami. Shein čelí tiež podozreniu, že umožňuje prístup ku zbraniam, ktoré sú vo Francúzsku nelegálne bez špeciálneho povolenia.
Shein v stredu uviedol, že bude plne spolupracovať s francúzskymi úradmi a bude sa zaoberať všetkými obavami.