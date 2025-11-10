Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 10. novembra 2025 o 14:04
Čas čítania 0:48

STVR plánuje prepúšťať. O prácu príde zhruba 5 % zamestnancov

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
STVR plánuje prepúšťať. O prácu príde zhruba 5 % zamestnancov
Zdroj: Facebook/STVR

Prepustenie zamestnancov má posilniť transparentnosť, hospodárnosť a dlhodobú udržateľnosť verejnoprávnej inštitúcie.

V STVR by malo dôjsť k optimalizácii pracovných miest, dotknúť by sa malo približne piatich percent zo súčasných približne 1 700 zamestnancov. V tlačovej správe to uviedla generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková, rozhodnutie odôvodnila výsledkami personálneho auditu.

„Je to manažérske rozhodnutie prijaté s cieľom zvýšiť efektívnosť a hospodárnosť riadenia bez ohrozenia chodu verejnoprávnej inštitúcie a zachovania plnohodnotného fungovania jej médií,“ uviedla Flašíková.

Cieľom úpravy organizačnej a personálnej štruktúry nie je podľa jej slov samotná redukcia zamestnancov, ale zvýšenie efektívnosti práce, lepšie zosúladenie personálnych kapacít s reálnymi potrebami a modernizácia riadenia. „Zmeny zahŕňajú aj revíziu dlhodobo neobsadených pracovných miest, ktoré boli síce rozpočtovo kryté, ale neboli reálne využívané,“ dodala šéfka telerozhlasu.

stvr
Zdroj: Wiki Commons / Kiwiev

Audit podľa nej odhalil množstvo skrytých problémov spôsobených dlhodobo zanedbanými personálnymi otázkami, vysokým technologickým dlhom, systémovými pochybeniami a neaktuálnymi internými predpismi.

5. októbra 2025 o 17:00 Čas čítania 6:56 Pali vyhral šou Pečie celé Slovensko: Najťažšia bola príprava pred natáčaním, jeden diel vznikal aj 2 dni (Rozhovor) Pali vyhral šou Pečie celé Slovensko: Najťažšia bola príprava pred natáčaním, jeden diel vznikal aj 2 dni (Rozhovor)

„Identifikované boli aj nedostatky v pracovnoprávnych a zmluvných vzťahoch, vrátane chýbajúcej definície pracovných povinností a zodpovedností,“ dodala Flašíková.

Deklarovala, že STVR plánuje v ďalších fázach realizovať aj opatrenia zamerané na digitalizáciu a automatizáciu interných procesov. „Súčasťou plánov je zavedenie jasných a transparentných kritérií hodnotenia výkonu, zníženie duplicít a optimalizácia rozloženia pracovných kapacít v rámci organizácie,“ zdôraznila.

Implementácia týchto opatrení má posilniť transparentnosť, hospodárnosť a dlhodobú udržateľnosť verejnoprávnej inštitúcie.

10. novembra 2025 o 11:50 Čas čítania 0:29 Nové informácie k zrážke vlakov: Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie Nové informácie k zrážke vlakov: Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie
10. novembra 2025 o 11:20 Čas čítania 0:49 Tragédia na Luníku IX: Pri požiari chatrče zahynuli dve deti Tragédia na Luníku IX: Pri požiari chatrče zahynuli dve deti
10. novembra 2025 o 10:00 Čas čítania 1:02 Internetom sa šíri video o údajnom pokuse o únos dieťaťa v Trnave. Polícia sa už prípadom zaoberá Internetom sa šíri video o údajnom pokuse o únos dieťaťa v Trnave. Polícia sa už prípadom zaoberá
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
STVR
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 15:51
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
pred 2 dňami
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
pred 2 hodinami
AKTUALIZOVANÉ: Ďalšia vážna nehoda. V Sučanoch sa zrazili štyri autá, hlásia jednu obeť
AKTUALIZOVANÉ: Ďalšia vážna nehoda. V Sučanoch sa zrazili štyri autá, hlásia jednu obeť
pred 2 dňami
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
včera o 13:56
Na lekársku fakultu budú prijímať bez prijímacieho konania. Môžeš nastúpiť nielen z gymnázia
Na lekársku fakultu budú prijímať bez prijímacieho konania. Môžeš nastúpiť nielen z gymnázia
pred 2 dňami
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
včera o 15:51
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
Nová forma podvodov ohrozuje aj Slovákov: Pin kód vedia špekulanti zistiť pomocou bežného zariadenia
pred 2 dňami
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
pred 2 dňami
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
včera o 20:12
AKTUÁLNE: Pri Pezinku sa zrazili vlaky. Jeden smeroval z Košíc, druhý z Nitry. Na mieste hlásia zranených
AKTUÁLNE: Pri Pezinku sa zrazili vlaky. Jeden smeroval z Košíc, druhý z Nitry. Na mieste hlásia zranených
pred 2 dňami
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
včera o 13:56
Na lekársku fakultu budú prijímať bez prijímacieho konania. Môžeš nastúpiť nielen z gymnázia
Na lekársku fakultu budú prijímať bez prijímacieho konania. Môžeš nastúpiť nielen z gymnázia
pred 2 dňami
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
6. 11. 2025 15:20
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín v novembri 2025
5. 11. 2025 18:10
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú jednorazový príspevok. Jeho výška sa bude pohybovať od 600 do 1300 eur
pred 4 dňami
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
3. 11. 2025 12:00
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
pred 4 dňami
Slovenská firma so 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
Slovenská firma so 150-ročnou tradíciou bojuje o prežitie. V hre je prepúšťanie aj predaj majetku
Lifestyle news
Víťazky českej a slovenskej Ruže pre nevestu spúšťajú spoločný podcast pred 19 minútami
Kim Kardashian znovu neuspela na advokátskej skúške: „Právnička ešte nie som, len ju hrám v telke“ pred hodinou
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom pred 2 hodinami
VIDEO: Vtip s hosteskou a šampanským kritizuje aj štátna agentúra: „Považujeme to za neprípustné“ pred 3 hodinami
Obľúbená destinácia lyžiarov zavádza prísne pravidlo. Prilby na zjazdovkách budú povinné pre všetkých dnes o 13:10
MrBeast otvorí vlastný zábavný park. Fanúšikovia si môžu zahrať hry z jeho videí dnes o 12:09
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia dnes o 11:07
Počúvanie hudby môže chrániť mozog. Vedci zistili, že obľúbená činnosť znižuje riziko demencie až o 40 % dnes o 09:59
Najdlhšie zosobášený pár na svete prezradil tajomstvo lásky. Sú spolu neuveriteľných 83 rokov dnes o 08:58
Internet zaplavuje ďalší nebezpečný trend. Ľudia robia backflipy s činkami, vyskúšal to aj iShowSpeed dnes o 07:27
Slovensko Všetko
Nové informácie k zrážke vlakov: Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie
dnes o 11:50
Nové informácie k zrážke vlakov: Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie
Polícia zverejnila nové detaily.
AKTUALIZOVANÉ: Ďalšia vážna nehoda. V Sučanoch sa zrazili štyri autá, hlásia jednu obeť
pred 2 hodinami
AKTUALIZOVANÉ: Ďalšia vážna nehoda. V Sučanoch sa zrazili štyri autá, hlásia jednu obeť
AKTUÁLNE: Fico chce odvolať vedenie ZSSK
dnes o 11:39
AKTUÁLNE: Fico chce odvolať vedenie ZSSK
Internetom sa šíri video o údajnom pokuse o únos dieťaťa v Trnave. Polícia sa už prípadom zaoberá
dnes o 10:00
Internetom sa šíri video o údajnom pokuse o únos dieťaťa v Trnave. Polícia sa už prípadom zaoberá
Pokrok v prípade s Kotlárom: Polícia zamietla jeho trestné oznámenie o mRNA vakcínach
pred hodinou
Pokrok v prípade s Kotlárom: Polícia zamietla jeho trestné oznámenie o mRNA vakcínach
AKTUÁLNE: Na pracovisku Úradu vlády SR potvrdili výskyt žltačky
pred 54 minútami
AKTUÁLNE: Na pracovisku Úradu vlády SR potvrdili výskyt žltačky
Ekonomika Všetko
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
28. 10. 2025 16:54
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
21. 10. 2025 13:53
Poslanci schválili rozpočet na rok 2026: Zmrazia platy, zdravotníctvo stratí stovky miliónov eur
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
pred 2 dňami
NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní
Štát mení pravidlá.
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
pred 3 dňami
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
6. 11. 2025 6:00
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
Upchaté záchody, špinavé kúpeľne a malé izby, no aj nízke ceny. Ako sa žije študentom v Mlynskej doline? (Reportáž)
5. 11. 2025 17:01
Upchaté záchody, špinavé kúpeľne a malé izby, no aj nízke ceny. Ako sa žije študentom v Mlynskej doline? (Reportáž)
„Škola má rozvíjať zvedavosť, nie ju trestať,“ tvrdí Viktória, spoluzakladateľka školy, ktorá sa zameriava na AI
5. 11. 2025 6:30
„Škola má rozvíjať zvedavosť, nie ju trestať,“ tvrdí Viktória, spoluzakladateľka školy, ktorá sa zameriava na AI
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia