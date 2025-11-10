Prepustenie zamestnancov má posilniť transparentnosť, hospodárnosť a dlhodobú udržateľnosť verejnoprávnej inštitúcie.
V STVR by malo dôjsť k optimalizácii pracovných miest, dotknúť by sa malo približne piatich percent zo súčasných približne 1 700 zamestnancov. V tlačovej správe to uviedla generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková, rozhodnutie odôvodnila výsledkami personálneho auditu.
„Je to manažérske rozhodnutie prijaté s cieľom zvýšiť efektívnosť a hospodárnosť riadenia bez ohrozenia chodu verejnoprávnej inštitúcie a zachovania plnohodnotného fungovania jej médií,“ uviedla Flašíková.
Cieľom úpravy organizačnej a personálnej štruktúry nie je podľa jej slov samotná redukcia zamestnancov, ale zvýšenie efektívnosti práce, lepšie zosúladenie personálnych kapacít s reálnymi potrebami a modernizácia riadenia. „Zmeny zahŕňajú aj revíziu dlhodobo neobsadených pracovných miest, ktoré boli síce rozpočtovo kryté, ale neboli reálne využívané,“ dodala šéfka telerozhlasu.
Audit podľa nej odhalil množstvo skrytých problémov spôsobených dlhodobo zanedbanými personálnymi otázkami, vysokým technologickým dlhom, systémovými pochybeniami a neaktuálnymi internými predpismi.
„Identifikované boli aj nedostatky v pracovnoprávnych a zmluvných vzťahoch, vrátane chýbajúcej definície pracovných povinností a zodpovedností,“ dodala Flašíková.
Deklarovala, že STVR plánuje v ďalších fázach realizovať aj opatrenia zamerané na digitalizáciu a automatizáciu interných procesov. „Súčasťou plánov je zavedenie jasných a transparentných kritérií hodnotenia výkonu, zníženie duplicít a optimalizácia rozloženia pracovných kapacít v rámci organizácie,“ zdôraznila.
Implementácia týchto opatrení má posilniť transparentnosť, hospodárnosť a dlhodobú udržateľnosť verejnoprávnej inštitúcie.