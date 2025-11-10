Polícia zverejnila nové detaily.
Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky začal v súvislosti s nedeľnou (9. 11.) zrážkou vlakov pri Pezinku trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
Zároveň informovala, že cestujúci, ktorí museli opustiť vlaky pre lekárske ošetrenie a ponechali si svoje osobné veci vo vozňoch, si ich môžu vyzdvihnúť na Železničnej polícii Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.
Pri Pezinku došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.