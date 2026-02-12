Nové stroje nahradia vyradenú ruskú techniku a umožnia Slovensku efektívnejšie hasiť lesné požiare doma aj v Európe.
Ministerstvo vnútra (MV SR) spustilo verejné obstarávanie na tri nové viacúčelové vrtuľníky. Rezort plánuje tieto stroje nasadzovať na záchranné akcie, zásahy a hasenie požiarov nielen u nás, ale aj v zahraničí v rámci európskeho programu rescEU.
Hovorca ministerstva Matej Neumann spresnil, že celková hodnota rámcovej zmluvy dosiahne 133 miliónov eur. Rezort však nezatiahne celú sumu z vlastného rozpočtu, nákup dvoch z troch strojov preplatia granty z Európskej únie.
„Slovensko sa tak stane aktívnym prispievateľom do spoločného európskeho systému pomoci, schopným pomôcť iným krajinám v prípade katastrofických požiarov alebo živelných pohrôm,“ vysvetlil Neumann.
Rezort musel kúpiť nové stroje z niekoľkých technických a politických dôvodov:
- Vojna na Ukrajine a následné sankcie prinútili ministerstvo odstaviť oba vrtuľníky Mi-171E.
- Letecký útvar momentálne využíva modely Bell 429 a AW189. Tie však nespĺňajú prísne podmienky programu rescEU – nedokážu totiž uniesť hasiaci vak s objemom aspoň 3 000 litrov.
- Kvôli chýbajúcej technike si štát minulé leto prenajímal vrtuľník od súkromnej firmy, aby dokázal hasiť požiare v ťažkom teréne a vo vysokých nadmorských výškach.
Podmienky súťaže
Ministerstvo pri nastavovaní tendra zapracovalo aj pripomienky Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Víťaz súťaže podpíše s rezortom rámcovú dohodu, ktorá okrem samotných strojov pokryje aj:
- špeciálnu výbavu,
- výcvik pilotov a personálu,
- technickú a logistickú podporu.