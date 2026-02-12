Moskva podmieňuje návrat aplikácie poslušnosťou voči ruskej legislatíve, Meta označuje krok za pokus o masové sledovanie občanov.
Kremeľ oznámil, že Rusko vo štvrtok zablokovalo komunikačnú aplikáciu WhatsApp na celom území. Ruská vláda odôvodňuje tento krok „neochotou“ platformy dodržiavať miestne zákony. O rozhodnutí informoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, pričom správu priniesla agentúra AFP.
Hovorca Kremľa potvrdil, že úrady obmedzenie prístupu už zaviedli do praxe. „Takéto rozhodnutie bolo skutočne prijaté a implementované,“ povedal novinárom Dmitrij Peskov. Podľa jeho slov sa WhatsApp odmieta podriadiť ruským pravidlám: „rozhodnutie bolo prijaté na základe ‚neochoty WhatsAppu dodržiavať normy a literu ruského práva‘.“
Peskov zároveň doplnil, že návrat aplikácie na ruský trh podmieňuje „plnenie legislatívy“ a prípadný dialóg medzi spoločnosťou Meta a ruskými orgánmi.
Presun na štátnu aplikáciu Max
Spoločnosť Meta (vlastník WhatsAppu) tvrdí, že Rusko sa pokúša o úplnú blokádu, aby presmerovalo približne 100 miliónov používateľov na štátom podporovanú platformu Max. Podľa stanice BBC ruská vláda od roku 2025 nariaďuje predinštalovanie aplikácie Max na všetky nové zariadenia. Používanie tejto platformy už povinne vyžaduje od:
- štátnych zamestnancov,
- učiteľov,
- študentov.
Reakcia spoločnosti
Spoločnosť WhatsApp komentovala situáciu ostro na sociálnej sieti X: „Dnes sa ruská vláda pokúsila úplne zablokovať WhatsApp s cieľom presmerovať ľudí na štátom vlastnenú sledovaciu aplikáciu.“ Vedenie spoločnosti zároveň zdôraznilo, že robí maximum pre to, aby udržalo ruských používateľov pripojených aj napriek reštrikciám.