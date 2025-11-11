Kategórie
Natália Mišániová
dnes 11. novembra 2025 o 19:26
Čas čítania 1:32

Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť

Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíš vedieť

Výška penzie bude jednotná pre všetkých príjemcov rovnakého typu dôchodku, pričom rozhodujúca bude priemerná suma za rok 2024.

Oproti predchádzajúcim rokom nastali v systéme trinástej penzie výrazné zmeny, inak sa určuje jej výška aj samotné pravidlá vyplácania. Kým ešte predvlani sa trinásty dôchodok počítal podľa konkrétneho vzorca a jeho suma závisela od výšky poberaného dôchodku, dnes je situácia odlišná. Konkrétne sumy zverejnilo ministerstvo práce.

12. mája 2025 o 13:34

Trinásty dôchodok je pre všetkých poberateľov rovnakého typu penzie jednotný. Už sa nepovažuje za sociálnu dávku, ale za riadnu dôchodkovú dávku. Štát zároveň stanovil minimálnu a maximálnu hranicu vyplácanej sumy.

Výška trinásteho dôchodku závisí od priemernej úrovne dôchodkových dávok za predchádzajúci rok. Ide o opatrenie schválené v apríli minulého roka ústavnou väčšinou, ktoré je platné na neurčito, pokiaľ ho nová vláda nezmení. 

19. júna 2025 o 7:52

Kto dostane najvyšší trinásty dôchodok 2025

V roku 2025 bude trinásty dôchodok rovnaký pre všetkých poberateľov rovnakého typu dôchodku, pričom jeho výška sa bude odvíjať od priemernej sumy penzií za rok 2024. Údaje poskytne Sociálna poisťovňa. Podľa platného zákona nebude žiadny trinásty dôchodok vyšší ako suma určená pre starobných dôchodcov, ktorí spolu s predčasnými penzistami dostanú v roku 2025 najvyššie trináste penzie.

Kto dostane najnižší trinásty dôchodok v roku 2025

V roku 2025 bude trinásty dôchodok rovnaký pre všetkých poberateľov rovnakého druhu dôchodku, pričom jeho výška sa bude odvíjať od priemernej sumy penzie za rok 2024. Ak priemerný dôchodok nedosiahne 300 eur, trinásty dôchodok bude stanovený na minimálnu hodnotu 300 eur. Túto sumu v decembri 2025 dostanú najmä poberatelia sirotských a vdoveckých dôchodkov.

Kedy sa vypláca najvyšší trinásty dôchodok 2025

