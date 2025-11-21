Zábery z incidentu si natočili okoloidúci ľudia.
V piatok 21. novembra došlo v obci Valašská Dubová (okres Ružomberok) k vážnemu dopravnému incidentu. Autobus zišiel z vozovky a havaroval v dôsledku zhoršeného počasia a neupravenej cesty. Autobus sa na zasneženom alebo klzkom úseku dostal do šmyku, čo viedlo k jeho zošmyknutiu mimo cestu.
Starosta Valašskej Dubovej Igor Tulinský pre portál tvnoviny.sk potvrdil, že cesta, na ktorej k nehode došlo, je za nepriaznivých podmienok notoricky nebezpečná. Podľa jeho slov sa skúsení lokálni vodiči tomuto úseku v zime spravidla vyhýbajú.
. Dopravná situácia v oblasti je mimoriadne kritická, čo potvrdzujú aj autentické videozábery. Tie zachytávajú nielen jeden havarovaný autobus, ktorý už zišiel z vozovky a je v priekope, ale v pozadí je viditeľný aj druhý autobus, ktorý sa na klzkej ceste neovládateľne šmýka.