dnes 21. novembra 2025 o 13:39
Čas čítania 3:03

Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka

Karin Ondrušová
Karin Ondrušová
Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Účinnosť je plánovaná na rok 2027.

Návrh nového Občianskeho zákonníka môže zmeniť pravidlá rozvodov, majetkových vzťahov, výživného aj platnosti manželstiev. Prinášame 5 najdôležitejších zmien, ktoré podľa navrhovaných zmien reálne ovplyvnia život manželov, partnerov aj rodičov.

Nový Občiansky zákonník predstavuje najrozsiahlejšiu zmenu rodinného práva za posledné desaťročia. Predpokladaná účinnosť je plánovaná až na rok 2027 a dovtedy prejde celý materiál ešte dlhým a náročným pripomienkovým konaním. Už teraz je však zrejmé, že návrh má za cieľ reagovať na praktické problémy, ktoré právnici, rodičia aj súdy riešia už roky.

1. ,,Fejkové“ manželstvo alebo sobáš bez lásky

Zákon zavádza úplne nový dôvod neplatnosti manželstva – nepoctivý úmysel. Ide o prípady, keď niekto vstúpi do manželstva bez úmyslu žiť v reálnom partnerskom zväzku, ale sleduje len nejaké výhody, ako napríklad získanie občianstva či pobytu.

Návrh na určenie neplatnosti takéhoto manželstva môže podať prokurátor do 3 rokov od jeho uzavretia.

2. Koniec bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) a „predmanželské zmluvy“

Najväčšie zmeny sa týkajú majetkových vzťahov manželov. Zavádza sa nový pojem – spoločné imanie manželov (SIM), ktorý na rozdiel od doterajšieho BSM zahŕňa nielen majetok, ale aj záväzky (dlhy) manželov. SIM môže mať zákonnú alebo zmluvnú podobu.

V zákonnej verzii platí jasné pravidlo: všetko, čo manželia nadobudnú počas manželstva – či už ide o majetok alebo dlhy – patrí do spoločného imania. Do SIM po novom spadá dokonca aj hodnota podielu v s. r. o. alebo v družstve, ak bol nadobudnutý počas manželstva.

V zákonnej verzii platí jasné pravidlo: všetko, čo manželia nadobudnú počas manželstva – či už ide o majetok alebo dlhy – patrí do spoločného imania. Do SIM po novom spadá dokonca aj hodnota podielu v s. r. o. alebo v družstve, ak bol nadobudnutý počas manželstva.

Zásadnou novinkou je, že manželia – a dokonca už aj snúbenci – si môžu svoje majetkové usporiadanie nastaviť oveľa slobodnejšie prostredníctvom dohody podobnej predmanželskej zmluve. Môžu si zákonné imanie zúžiť, rozšíriť alebo si zvoliť oddelený režim, pri ktorom spoločné imanie vôbec nevznikne a majetok budú nadobúdať manželia oddelene. Ak zmluvu uzatvárajú snúbenci, zmluva nadobúda účinnosť uzavretím manželstva. Počas trvania manželstva je možné zmluvu zmeniť.

Novinkou je aj možnosť, aby druhý manžel jednostranne zrušil právny úkon. Ide o situácie, keď jeden z manželov bez vedomia alebo súhlasu toho druhého uzavrie závažný právny úkon – napríklad predá spoločný majetok, ako je nehnuteľnosť, alebo s ním naloží spôsobom, ktorý presahuje bežné nakladanie s majetkom.

3. Jednoduchšie a rýchlejšie rozvody

