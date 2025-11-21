Policajtom hrozí 3-10 rokov väzenia.
V Zlatých Moravciach pred tromi rokmi policajti zadržali a mučili 22-ročného Lukáša a ďalšieho muža. Obvineným expolicajtom hrozí 3 až 10 rokov väzenia. Podľa portálu Noviny.sk sa vyšetrovanie blíži ku koncu.
Prípad sa odohral v roku 2022, keď policajti zadržali Lukáša a predviedli ho na oddelenie v Zlatých Moravciach. Na mieste s ním podľa slov jeho matky veľmi kruto zaobchádzali.
„Išli sme taxíkom, pri dolnom kostole nás zastavili a spútali ho, oblepovali mu hlavu páskou, nemohol dýchať, v putách mal ruky, bili ho, kopali,“ uviedla matka obete. Okrem toho vraj policajní dôstojníci na Lukáša použili aj elektrický paralyzér. Celú situáciu si pritom natáčali na mobil.
„Modriny mal od toho paralyzéra alebo spálené, ja vám to neviem povedať. Fotili sa s ním, sú aj videá, selfie si robili policajti,“ dodáva matka. Na záberoch má Lukáš ústa prelepenú lepiacou páskou.
Podľa prokuratúry sa podobný incident odohral o pár dní neskôr s ďalším zadržaným, ktorého policajti údajne bezdôvodne kopli do chrbta a neskôr ho kopali po celom tele. Všetkých, ktorí sa podieľali na týchto násilných činoch, zo zboru prepustili.