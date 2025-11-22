Kategórie
Katarína Jánošíková TASR
dnes 22. novembra 2025 o 15:58
Čas čítania 1:18

Čaká ťa pracovný pohovor? Daj si pozor, na tieto otázky sa ťa zamestnávateľ nemôže pýtať

Čaká ťa pracovný pohovor? Daj si pozor, na tieto otázky sa ťa zamestnávateľ nemôže pýtať
Zdroj: Pexels/Edmond Dantès/volně

Upozornil na to partner advokátskej kancelárie Vojčík & Partners Eduard Szattler.

Na pohovore by sa firmy nemali pýtať uchádzačov o zamestnanie na veci, ktoré nesúvisia s prácou. Ide napríklad o otázky, ktoré sa týkajú tehotenstva či rodinných pomerov žiadateľa o prácu. Upozornil na to partner advokátskej kancelárie Vojčík & Partners Eduard Szattler.

Zamestnávateľ nesmie podľa Zákonníka práce žiadať od uchádzača o prácu osobné údaje o rodinných pomeroch, počte detí, plánovaní rodičovstva, tehotenstve, náboženskom vyznaní, politických názoroch alebo členstve v odborových organizáciách.

Toto ustanovenie je doplnené zákonom o službách zamestnanosti, ktorý explicitne zakazuje zamestnávateľovi pri výbere zamestnancov pýtať sa na informácie, ktoré sa týkajú národnosti, rasového pôvodu alebo etnického pôvodu, politických postojov, členstva v odborových organizáciách, náboženstva, sexuálnej orientácie, na informácie, ktoré odporujú dobrým mravom a osobné údaje, ktoré nie sú potrebné na plnenie povinností zamestnávateľa,“ vysvetlil Szattler.

Rovnako firma nesmie podľa neho zisťovať informácie o bezúhonnosti danej osoby, pokiaľ teda nejde o prácu, ktorá to vyžaduje podľa nejakého osobitného predpisu. Zamestnávateľ by sa mal pýtať uchádzača len také informácie, ktoré súvisia s ponúkanou prácou. Na zdravotný stav sa môžu spoločnosti pýtať jedine, ak si zdravotné či psychické predpoklady vyžaduje osobitný predpis, ako je to napríklad pri vodičoch motorových vozidiel alebo pri práci s potravinami.

21. novembra 2025 o 14:00 Čas čítania 4:18 Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi

Na druhej strane je uchádzač o zamestnanie povinný informovať zamestnávateľa o všetkom, čo by mu bránilo vo vykonávaní práce alebo mohlo viesť k vzniku ujmy pre firmu. Týka sa to zdravotného stavu danej osoby a užívania liekov, ktoré môžu obmedzovať schopnosť vykonávať prácu.

Odborník spresnil, že v prípade zamestnania v gastropriemysle je každý, kto pracuje s potravinami, povinný preukázať svoju zdravotnú spôsobilosť vo forme zdravotného preukazu. „Pokiaľ ide o infekčné ochorenia, zamestnávateľ môže vyžadovať vyšetrenie na konkrétne ochorenia, napríklad hepatitídu alebo iné choroby, ak to je nevyhnutné pre prácu, ktorú uchádzač vykonáva, ako je napríklad práca s potravinami,“ dodal Szattler.

Zároveň upozornil, že porušenie týchto povinností zo strany zamestnávateľa pri vzniku pracovného pomeru môže viesť k nároku uchádzača na peňažnú náhradu. Rovnako môže firme hroziť aj pokuta od inšpektorátu práce za správny delikt.

22. novembra 2025 o 12:12 Čas čítania 0:57 Bez elektriny je 7800 domácností na východnom Slovensku. V týchto obciach hlásia výpadky Bez elektriny je 7800 domácností na východnom Slovensku. V týchto obciach hlásia výpadky
22. novembra 2025 o 11:18 Čas čítania 0:25 Pozri si, či po tebe nejde exekútor. Na pár klikov to zistíš cez webovú stránku Pozri si, či po tebe nejde exekútor. Na pár klikov to zistíš cez webovú stránku
22. novembra 2025 o 8:42 Čas čítania 1:13 Trump posiela Zelenskému nepríjemný odkaz, dáva mu 6 dní. Nemá na výber, dohoda USA a Ruska o Ukrajine sa mu bude musieť páčiť Trump posiela Zelenskému nepríjemný odkaz, dáva mu 6 dní. Nemá na výber, dohoda USA a Ruska o Ukrajine sa mu bude musieť páčiť
