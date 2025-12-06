Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 6. decembra 2025 o 8:01
Čas čítania 0:55

Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov

Závod bude vyrábať moderné elektrické SUV, testovacia výroba sa začne v polovici roka 2026

Volvo Car Košice začalo s náborom zamestnancov pre nový závod vo Valalikoch. V prvej vlne plánuje prijať 1 000 pracovníkov, pričom neskôr sa počet voľných pracovných miest rozšíri o ďalšie tisíce pozícií, od operátorov výroby až po vysoko špecializované profesie.

Závod sa zameria na výrobu modernej generácie elektrických vozidiel, pričom testovacia výroba je naplánovaná na polovicu roka 2026 a sériová výroba sa spustí začiatkom roka 2027. Informoval o tom vo štvrtok riaditeľ spoločnosti Marc Gombeer. 


„My sme sa zaviazali k tomu, že minimálny počet ľudí, ktorých prijmeme, bude 3300, a myslím si, že nebudeme mať žiadny problém to naplniť,“ uviedol riaditeľ. Nábor sa podľa neho zameria na slovenských pracovníkov. V prípade mzdových podmienok hovoril o priemernej mesačnej mzde pre operátora výroby v sume 1280 eur, pričom spomenul variabilnú zložku aj 13. plat.

Spustenie výroby plánujú v roku 2027 

Práce v areáli nového závodu vo Valalikoch podľa spoločnosti pokračujú rýchlym tempom, pričom v hlavných výrobných halách aktuálne prebieha inštalácia kľúčových technológií. Testovacia predsériová výroba je naplánovaná na polovicu roka 2026 a spustenie výroby podľa plánu začiatkom roka 2027.


Aký prvý model auta bude vyrábať, spoločnosť zatiaľ nechce špecifikovať. „Môžem vám povedať, že ten prvý model, ktorý vyjde z týchto liniek, bude plne elektrické malé SUV a bude to Volvo,“ povedal Gombeer. Zároveň potvrdil, že druhým modelom auta vyrábaným v slovenskom závode od roku 2028 bude SUV Polestar 7.

4. septembra 2025 o 14:24 Čas čítania 0:46 SaS žiada odvolanie šéfa SIS Pavla Gašpara. Podľa opozície porušil mlčanlivosť SaS žiada odvolanie šéfa SIS Pavla Gašpara. Podľa opozície porušil mlčanlivosť
4. septembra 2025 o 13:01 Čas čítania 0:55 AKTUÁLNE: V Národnej rade SR potvrdili žltačku. Prípad rieši Úrad verejného zdravotníctva AKTUÁLNE: V Národnej rade SR potvrdili žltačku. Prípad rieši Úrad verejného zdravotníctva
4. septembra 2025 o 12:09 Čas čítania 0:42 Florida plánuje zrušiť povinné očkovanie detí. Odborníci varujú pred možnými rizikami Florida plánuje zrušiť povinné očkovanie detí. Odborníci varujú pred možnými rizikami
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 10:21
Emma Lacová vulgárne reaguje na kauzu s predraženým nákupom, ktorý nazvala topkou a slayádou. Vraj si myslela, že ide o prank
Emma Lacová vulgárne reaguje na kauzu s predraženým nákupom, ktorý nazvala topkou a slayádou. Vraj si myslela, že ide o prank
včera o 15:24
Po celom Slovensku sa šíri predvianočný podvod. Ľahko môžeš prísť o peniaze
Po celom Slovensku sa šíri predvianočný podvod. Ľahko môžeš prísť o peniaze
včera o 18:33
AKTUÁLNE: Litva plánuje vyhlásiť celoštátnu núdzovú situáciu
AKTUÁLNE: Litva plánuje vyhlásiť celoštátnu núdzovú situáciu
pred 19 minútami
AKTUÁLNE: Správy o úmrtí Feldekovej sú nepravdivé. Po troch dňoch sa prebrala sa z umelého spánku
AKTUÁLNE: Správy o úmrtí Feldekovej sú nepravdivé. Po troch dňoch sa prebrala sa z umelého spánku
pred 2 dňami
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
pred 2 hodinami
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
včera o 18:33
AKTUÁLNE: Litva plánuje vyhlásiť celoštátnu núdzovú situáciu
AKTUÁLNE: Litva plánuje vyhlásiť celoštátnu núdzovú situáciu
včera o 15:24
Po celom Slovensku sa šíri predvianočný podvod. Ľahko môžeš prísť o peniaze
Po celom Slovensku sa šíri predvianočný podvod. Ľahko môžeš prísť o peniaze
pred 2 dňami
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
pred 2 dňami
„Ja vám dám sleyády,“ odkazuje Naď. Demokrati podali trestné oznámenie
„Ja vám dám sleyády,“ odkazuje Naď. Demokrati podali trestné oznámenie
dnes o 10:21
Emma Lacová vulgárne reaguje na kauzu s predraženým nákupom, ktorý nazvala topkou a slayádou. Vraj si myslela, že ide o prank
Emma Lacová vulgárne reaguje na kauzu s predraženým nákupom, ktorý nazvala topkou a slayádou. Vraj si myslela, že ide o prank
pred 3 dňami
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
1. 12. 2025 6:27
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
pred 3 dňami
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
pred 2 dňami
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
28. 11. 2025 12:36
Rebríček TOP nemocníc. Pozri, ktoré sú najlepšie a ako je na tom tá tvoja s transparentnosťou
Rebríček TOP nemocníc. Pozri, ktoré sú najlepšie a ako je na tom tá tvoja s transparentnosťou
pred 4 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
30. 11. 2025 13:31
Internetom koluje AI fotka z košického protestu proti progresivizmu. Ako to tam noazaj vyzeralo?
Internetom koluje AI fotka z košického protestu proti progresivizmu. Ako to tam noazaj vyzeralo?
Lifestyle news
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v základoch z tvrdých bás dnes o 11:09
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson? dnes o 09:32
Ďalší James Bond našiel favorita. Kto by mohol získať rolu? dnes o 09:30
10 najhorších jedál pre tvoje zdravie. Najrizikovejšie cielia na deti dnes o 08:23
Total War sa vracia do stredoveku: Po 17 rokoch prichádza MEDIEVAL III, na hru si však poriadne počkáme včera o 16:57
Seriálová Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne včera o 16:18
Netflix oznámil veľkú dohodu. Preberie časť spoločnosti Warner Bros, získa aj HBO Max včera o 15:46
Muž obchádza svet pešo. Cesta Karla Bushbyho teraz po 30 rokoch chôdze vedie cez Slovensko včera o 15:24
Toto je 20 článkov na Wikipédii, ktoré v roku 2025 hýbali internetom. Najčítanejší ťa prekvapí včera o 14:42
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko včera o 14:24
Slovensko Všetko
AKTUÁLNE: Správy o úmrtí Feldekovej sú nepravdivé. Po troch dňoch sa prebrala sa z umelého spánku
pred 14 minútami
AKTUÁLNE: Správy o úmrtí Feldekovej sú nepravdivé. Po troch dňoch sa prebrala sa z umelého spánku
Potvrdil to jej manžel.
Emma Lacová vulgárne reaguje na kauzu s predraženým nákupom, ktorý nazvala topkou a slayádou. Vraj si myslela, že ide o prank
dnes o 10:21
Emma Lacová vulgárne reaguje na kauzu s predraženým nákupom, ktorý nazvala topkou a slayádou. Vraj si myslela, že ide o prank
VIDEO: Dráma na ceste: Vodič Mercedesu preletel cez kruhový objazd a narazil do ďalších vozidiel
pred 55 minútami
VIDEO: Dráma na ceste: Vodič Mercedesu preletel cez kruhový objazd a narazil do ďalších vozidiel
Slovensko pripravuje občanov na krízovú situáciu. Zverejnili dôležitú príručku
pred 2 hodinami
Slovensko pripravuje občanov na krízovú situáciu. Zverejnili dôležitú príručku
Ministerstvo nechalo v zákone o rušení sviatkov chybu, Slovákom garantovala dvojnásobne platy. Erik Tomáš reaguje
pred 3 hodinami
Ministerstvo nechalo v zákone o rušení sviatkov chybu, Slovákom garantovala dvojnásobne platy. Erik Tomáš reaguje
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
pred 2 hodinami
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
2. 8. 2024 13:51
KOMENTÁR: Alžírska boxerka je pre slovenských politikov iba zámienka, aby mohli vyvolávať nenávisť
Ekonomika Všetko
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac
18. 11. 2025 15:20
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
24. 11. 2025 5:55
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: Litva plánuje vyhlásiť celoštátnu núdzovú situáciu
včera o 18:33
AKTUÁLNE: Litva plánuje vyhlásiť celoštátnu núdzovú situáciu
včera o 11:41
V USA našli pozostatky muža pôvodom zo Slovenska. Verejnosť žiadajú o pomoc pri identifikácii
pred 2 dňami
PRIESKUM: Strach z vojny s Ruskom rastie v celej EÚ. Pozri si, ako jednotlivé krajiny hodnotia riziko

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
2. 12. 2025 10:00
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Ak si študent a brigáduješ, oplatí sa poznať základné daňové pravidlá.
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
1. 12. 2025 9:00
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
1. 12. 2025 7:05
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
26. 11. 2025 20:00
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia