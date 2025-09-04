Do sporu sa zapojilo aj Progresívne Slovensko, ktoré podalo podnet na výbor a kritizuje Gašpara za nedostatok profesionality.
Opozičná SaS žiada odvolanie šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara. Podľa strany porušuje mlčanlivosť a nesplnil základné povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie.
Poslankyňa Mária Kolíková (SaS) avizovala, že v parlamente predložia uznesenie, ktorým chcú vyzvať premiéra Roberta Fica (Smer-SD) aj prezidenta Petra Pellegriniho, aby voči Gašparovi vyvodili politickú zodpovednosť. Zároveň plánuje iniciovať mimoriadne rokovanie výboru na kontrolu SIS.
Kolíková tvrdí, že Gašpar odovzdával utajované informácie svojmu otcovi, podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi (Smer-SD). Ten v televízii pripustil, že od syna získal informácie, o ktorých nemôže hovoriť, pretože sú chránené zákonom. Podľa Kolíkovej to navodzuje dojem, že SIS je pod vplyvom „klanu Gašparovcov“.
Podľa PS by mal byť Gašpar vzorom profesionality
Na šéfa SIS sa zamerali aj poslanci Progresívneho Slovenska. Zuzana Števulová uviedla, že Gašpar by mal byť vzorom profesionality, no namiesto toho pôsobí arogantne a nerešpektuje ducha zákona. PS tiež podalo podnet na Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií.
Gašpar sa cez víkend stal účastníkom dopravnej nehody v Nitre, pri ktorej sa ľahko zranilo dieťa. Alkohol u vodičov polícia nezistila. Opozičné strany však tvrdia, že šéf SIS havarované auto neuviedol v majetkovom priznaní a podľa nich nie je spôsobilý zastávať svoj post.