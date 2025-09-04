Hlavný hygienik Floridy zdôraznil, že rodičia by mali mať právo robiť vlastné rozhodnutia o zdraví svojich detí.
Florida sa pripravuje stať sa prvým štátom USA, ktorý zruší povinné očkovanie. Tento krok by znamenal zásadný odklon od dlhoročnej politiky zameranej na ochranu školákov a dospelých pred infekčnými chorobami.
Hlavný hygienik Floridy Joseph Ladapo označil povinné očkovania za „nemorálne“ zasahovanie do práv ľudí a zdôraznil, že rodičia by mali mať právo robiť vlastné rozhodnutia o zdraví svojich detí. Časový rámec zmien zatiaľ neoznámili.
Odborníci varujú pred rizikom šírenia chorôb
Zrušenie povinného očkovania by nasledovalo zdravotnícku agendu federálnej vlády vedenú ministrom Robertom F. Kennedym Jr., známym kritikom očkovania. Odborníci varujú, že tento krok zvýši riziko šírenia chorôb medzi študentmi a zamestnancami škôl a môže ovplyvniť miestnu ekonomiku, keď deti chýbajú v škole.
Niektoré štáty na západnom pobreží, vrátane Washingtonu, Oregonu a Kalifornie, vytvorili alianciu na ochranu svojej očkovacej politiky a vydávajú vlastné odporúčania.
Na Floride je aktuálne povinné očkovanie proti osýpkam, ovčím kiahňam, hepatitíde B, záškrtu, čiernemu kašľu, tetanu, detskej obrne a ďalším chorobám. Americká lekárska asociácia (AMA) upozorňuje, že plán Floridy môže „podkopať desaťročia pokroku vo verejnom zdraví“ a vyzýva štát, aby zmenu prehodnotil.